Junkie Jan "ballert" das erste Mal seit fast zwei Jahren - und schiebt sofort fiese Paranoia

Dortmund - Für Drogenabhängige dreht sich das ganze Leben um die Beschaffung der Substanzen, die sie das Leben kosten könnten. Einer von ihnen ist Jan (36), der in Dortmund gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, aber nur ein Ziel hat.

Jan (36) sieht zwar nach fast zwei Jahren im Knast etwas gesünder aus, doch der Suchtdruck ist so stark wie eh und je. © RTLZWEI

22 Monate saß der 36-Jährige im Knast, hat dort eigenen Angaben zufolge nichts außer ein bisschen Haschisch und ein paar Pillen konsumiert, wurde allerdings mit dem Drogen-Ersatzstoff Methadon substituiert.

Als er - rund 40 Kilo schwerer als vor seiner Inhaftierung - endlich wieder in Freiheit ist, führt sein erster Weg ihn wieder an die Plätze, an denen er sich Drogen besorgen kann.

Er wolle "ballern", sich das Rauschgift also spritzen, weil er so lange nichts hatte, sagt er, während die RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" ihn begleitet.

Besonders gefährlich: Weil er die knappen zwei Jahre hinter Gittern immer gearbeitet hat, konnte er Geld sparen. Diese wurde ihm nun als Überbrückungsgeld ausgehändigt, knapp 2800 Euro.

Der erste Schuss Kokain ist nach so langer Abstinenz nicht ungefährlich - plötzlich schiebt Jan Paranoia. "Das war nur Geldrausschmeißerei, das war nur, weil ich jetzt so gierig war", resümiert er nach dem Rausch ernüchtert.