Junkie Philipp (28) geht in öffentliches Klo - und kommt zitternd wieder heraus

München - Nicht grundlos werden Drogen als "Teufelszeug" bezeichnet. Auch der Fall von Philipp (28) und seiner Verlobten Laura (39) aus München zeigt, was jahrelanger starker Konsum anrichtet. Und wie hoch der Druck nach dem immer nächsten Kick ist.

Philipp (28) hat nach dem Kokainkonsum große Probleme, sich zitternd auf den Beinen zu halten. Harte Bilder, die aufklärend und abschreckend wirken sollen. © RTLZWEI

542 Menschen sind 2023 am Konsum von Kokain gestorben. Zwar wollen Laura und Philipp nicht die nächsten in der Statistik sein, weg kommen sie aus eigener Kraft aber scheinbar auch nicht.

Am 10. August 2023 wird während Dreharbeiten für die RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" Laura schreiend auf einer Trage aus dem Nußbaumpark am Sendlinger Tor abtransportiert.

Philipp steht stellenweise grinsend daneben, erklärt: "Da, wo sie momentan schläft, ist sie rausgeschmissen worden, kann auch nicht in ihre Wohnung. Deswegen besäuft sie sich so und haut sich so weg."

Abstrus: Obwohl seine Freundin offensichtlich auf einem Drogentrip ist, wartet Philipp gleichzeitig auf seinen Kokainlieferanten. Und könnte im schlimmsten Fall der Nächste sein, der einen Rettungswagen braucht.

Philipp, der wegen Sanktionen des Jobcenters nur noch von 440 Euro Bürgergeld lebt, ist seit seinem 14. Lebensjahr abhängig von Kokain. Auch seine Eltern waren Junkies, er wuchs zum Teil im Heim auf.