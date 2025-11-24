Sächsische Punker ziehen in Bruchbude: "Wir kacken in Beutel in einem Eimer"

Bremerhaven - Der Tod ihres Kumpels Asterix (†52) hängt Lausi (34) und Paddy (42) noch schwer in den Knochen. Nun aber hat das Paar seine Hamburger WG, in der Asterix gestorben ist, verlassen und ist zurück nach Bremerhaven gezogen - in ein stark marodes Haus.

Lausi (34) ist mit Partner und Kumpel zurück nach Bremerhaven gezogen. © RTLZWEI

Jenes Haus, das sie damals wegen eines undichten und einsturzgefährdeten Dachs verlassen mussten, soll zum neuen Zuhause des gebürtigen Dresdners und der aus Zwickau stammenden Lausi werden. Auch Punker-Kumpel Gollum (41) soll mit einziehen.

Derzeit ist allerdings nur ein Zimmer bewohnbar. Zudem gibt es kein fließendes Wasser und keinen Strom. Neue Leitungen sollen von Handwerkern verlegt werden. Zudem sind sanitäre Anlagen nicht nutzbar, Waschbecken und Klodeckel kaputt geschlagen.

"Wir dachten, wir können die Toilette benutzen und wussten nicht, dass da ein Rohr geklaut worden ist", berichtet Paddy in der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold" über die im Keller gelandeten Hinterlassenschaften. Lausi disponierte kurzerhand um: "Gollum und ich kacken in Beutel in einem Eimer."

Immerhin: Vom neuen Vermieter hat das Trio die mündliche Zusage eines lebenslangen Mietrechts bekommen - wenn bei der aufwendigen Sanierung unterstützt wird. Und dafür sind vor allem die beiden Männer Feuer und Flamme.

Lausi kümmert sich eher um das leibliche Wohl und ein wenig Sauberkeit in der Bude. "Am Anfang hab' ich gar nicht gespült, sondern mit Feuchttüchern alles sauber gemacht."