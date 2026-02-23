Große Sorge um "Goodbye Deutschland"-Star: Wie geht es Thommy Schmelz?
Mallorca (Spanien) - Vor wenigen Tagen landete Kult-Auswanderer Thommy Schmelz mal wieder im Krankenhaus: Verdacht auf Magenblutung. Seine Ehefrau verrät, wie es ihm aktuell geht.
Die Leidensgeschichte des "Goodbye Deutschland"-Stars scheint kein Ende zu nehmen. Schon im vergangenen Jahr hing sein Leben aufgrund einer Pilzinfektion in der Lunge am seidenen Faden. Doch Thommy sprang dem Tod noch einmal von der Schippe.
Bezüglich seines jüngsten Klinik-Aufenthalts gibt es jetzt aber endlich gute Nachrichten. Nach intensiven Gesprächen mit den behandelnden Ärzten sprach Gattin Kathrin Mermi-Schmelz in einer Videobotschaft auf Instagram von einer Besserung des Zustands.
Zwar werde Thommy weiterhin mit Blut und Eisen versorgt, dafür habe sich aber sein Stuhlgang wieder normalisiert - ein gutes Zeichen. Eine Blutentnahme soll nun darüber entscheiden, ob der gelernte Koch zum Wochenende entlassen wird oder nicht.
"Das wäre natürlich der absolut größte Wunsch, […] weil ich habe morgen Geburtstag und […] das wäre das schönste Geschenk für mich, wenn mein Thommy morgen zu mir nach Hause kommen darf und an meinem Geburtstag bei mir ist", so Kathrins Hoffnung.
Lungenpilz: "Goodbye Deutschland"-Star musste künstlich beamtet werden
Am Montag hatte sie ihre Fans mal wieder mit einem Foto geschockt. Darauf zu sehen war nur das Handgelenk des VOX-Protagonisten mit mehreren Zugängen zu sehen. Dazu teilte sie mit: "Bad News. Thommy ist seit Montag wieder im Krankenhaus."
Thommy legte in den vergangenen Jahren eine wahre Odyssee an Krankenhaus-Besuchen hin. Im vergangenen Jahre hatte er aufgrund des hartnäckigen Pilzes plötzlich ein Loch in der Lunge.
Zeitweise war der Zustand des Überlebenskünstlers so kritisch, dass er nicht nur auf der Intensivstation künstlich beatmet werden musste, sondern sogar ins künstliche Koma versetzt wurde. Lange war unklar, ob er daraus noch einmal erwachen würde.
Auf Instagram melden sich unter den jüngsten Beiträgen des Paares viele Freunde und Weggefährten zu Wort. Sie spenden Kathrin mit aufbauenden Worten viel Kraft, beten und hoffen, dass Thommy weiter kämpft. Und das wird er - dafür ist er bekannt.
