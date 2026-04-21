Neustart in Sachsen: Obdachlose Punkerin sauer, dass sie Bürgergeld mit Partner teilen muss

Dresden/Bremerhaven - Nach dem Ende ihrer achtjährigen Beziehung zu Punker Paddy (42) ist die gebürtige Zwickauerin Lausi (34) neu verliebt. Doch auch bei dieser Liebe kriselt es schon wieder, denn die 34-Jährige fühlt sich ausgenutzt und zieht Parallelen zu ihrem Ex-Freund.

Lausi (34) wohnte mit ihrem Freund bei einem gemeinsamen Freund in Dresden. Mittlerweile ist sie wieder ausgezogen. © RTLZWEI

Mit ihrem Freund Kai (39) hatte Lausi eigentlich den Neustart in Dresden-Neustadt gewagt. In der neuen Folge "Hartz Rot Gold" erzählt sie aber, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenwohnt. Mit ihrem Hund Mochi schläft sie bei einem Freund. Das Vertrauen zu Kai ist angeknackst.

"Ich habe ihn am Fenster vorbeilaufen sehen, weil ich zufällig rausgeguckt habe", erinnert sie sich. Statt zu ihr zu kommen, sei Kai dann lieber trinken gegangen. "Und dann hat er es abgestritten."

Für Lausi ein absolutes No-Go. "Ich brauch' Ehrlichkeit in einer Beziehung. Das war mit Paddy schon immer eine Sache, der war ja auch so ein Märchenprinz. Das kann die Mutti gar nicht leiden", sagt sie.

Außerdem fühlt sie sich von Kai ausgenutzt. Beide lebten zuletzt von ihren 563 Euro Stütze.

"Ich weiß nicht, ob er nur jemanden braucht, der ihn aushält, oder ob er es ernst meint", zweifelt Lausi, die seit über zehn Jahren arbeitslos ist.

Der Fokus soll erst mal auf ihr liegen. Seit einem Jahr ist die 34-Jährige trocken und kämpft dafür, dass es auch so bleibt. Sie ist in Therapie und muss bald unter anderem acht Wochen lang in einer Einrichtung bleiben.