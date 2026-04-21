Neustart in Sachsen: Obdachlose Punkerin sauer, dass sie Bürgergeld mit Partner teilen muss
Dresden/Bremerhaven - Nach dem Ende ihrer achtjährigen Beziehung zu Punker Paddy (42) ist die gebürtige Zwickauerin Lausi (34) neu verliebt. Doch auch bei dieser Liebe kriselt es schon wieder, denn die 34-Jährige fühlt sich ausgenutzt und zieht Parallelen zu ihrem Ex-Freund.
Mit ihrem Freund Kai (39) hatte Lausi eigentlich den Neustart in Dresden-Neustadt gewagt. In der neuen Folge "Hartz Rot Gold" erzählt sie aber, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenwohnt. Mit ihrem Hund Mochi schläft sie bei einem Freund. Das Vertrauen zu Kai ist angeknackst.
"Ich habe ihn am Fenster vorbeilaufen sehen, weil ich zufällig rausgeguckt habe", erinnert sie sich. Statt zu ihr zu kommen, sei Kai dann lieber trinken gegangen. "Und dann hat er es abgestritten."
Für Lausi ein absolutes No-Go. "Ich brauch' Ehrlichkeit in einer Beziehung. Das war mit Paddy schon immer eine Sache, der war ja auch so ein Märchenprinz. Das kann die Mutti gar nicht leiden", sagt sie.
Außerdem fühlt sie sich von Kai ausgenutzt. Beide lebten zuletzt von ihren 563 Euro Stütze.
"Ich weiß nicht, ob er nur jemanden braucht, der ihn aushält, oder ob er es ernst meint", zweifelt Lausi, die seit über zehn Jahren arbeitslos ist.
Der Fokus soll erst mal auf ihr liegen. Seit einem Jahr ist die 34-Jährige trocken und kämpft dafür, dass es auch so bleibt. Sie ist in Therapie und muss bald unter anderem acht Wochen lang in einer Einrichtung bleiben.
Paddys neue Freundin ist auch Alkoholikerin
Trotzdem wirkt Lausi gelassen. Sie sei froh, wieder in Dresden zu sein. "Ich bin viel fitter, viel fröhlicher, viel gelassener", erzählt sie.
Ihr Ex-Freund Paddy (42) lebt in Bremerhaven, wo auch Lausi längere Zeit lebte. Er trinkt immer noch, genauso wie seine neue Freundin Jasmin (35).
Lausi sei für Paddy kein Thema mehr. "Das ist für mich abgeschlossen", stellt er klar. Jasmin ist sich da nicht so sicher. Sie könnte sich vorstellen, dass er zu seiner Ex zurückkehren wird und bemerkt die Unterschiede zwischen beiden Frauen: "Ich bin das ganze Gegenteil von Lausi."
Für die 35-Jährige ist Paddy eine wichtige Stütze. Sie schämt sich für ihren Alkoholkonsum und möchte raus aus der Sucht. Da der 42-Jährige schon seine Ex Lausi durch den Entzug begleitet hat, hofft sie, dass er ihr auch zur Seite stehen wird.
Paddy selbst stört der Alkoholismus seiner Freundin nicht. "Ich komm' damit schon klar, ich habe sie ja so kennengelernt", gibt er zu.
Neue Folgen "Hartz Rot Gold" seht Ihr montags bis freitags ab 17.05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf Abruf bei RTL+.
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