Auch ein Grund für sein Comeback: "Der Graf" macht Erkrankung öffentlich

Köln - Anfang des vergangenen Jahres kündigte " Der Graf " (56) sein Comeback mit seiner Band "Unheilig" an, nachdem er 2016 seine Karriere beendet hatte. Im " Kölner Treff " hat er nun verraten, warum er nach zehn Jahren wieder auf die Bühne zurückgekehrt ist.

Der Graf (56), Sänger der Band "Unheilig", hat im "Kölner Treff" über sein eigentliches Karriereende im Jahr 2016 gesprochen. © WDR/Melanie Grande

Eines Tages sei der 56-Jährige zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen. "Bei mir war der Blutruck so hoch da, ich weiß auch nicht warum. Und das hat der Arzt auch nicht gewusst", verrät der Sänger gegenüber den Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48).

Allerdings habe es den Verdacht auf einen stillen Herzinfarkt gegeben. "Dann haben die mich ins Krankenhaus geschickt und dann sitzt du da in der Notaufnahme", führt "Der Graf" weiter aus und gibt preis, dass seine Frau sich schon gewundert habe, wo er bleibe.

Er habe jedoch nicht gewusst, was jetzt mit ihm passiere und das sei dann ein Wendepunkt gewesen. "Da habe ich mir nur gedacht: 'Worüber reden wir hier gerade? Was passiert hier gerade mit dir? Kannst du alles in deinem Leben noch machen?'" so der gebürtige Nordrhein-Westfale.

"Da habe ich für mich selber gesagt: 'Wenn ich nochmal was machen will, dann wäre es doch noch mal was mit Musik.'"

Das sei dann auch der letzte Schritt zum Comeback gewesen, denn in diesem Moment sei ihm alles egal gewesen.