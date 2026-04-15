Langzeitarbeitslose Punkerin trifft auf Ex: "Hoffe, dass du aufhörst mit saufen"
Dresden/Leipzig - Acht lange Jahre gingen die beiden Punker Paddy (42) und Lausi (34) gemeinsam durchs Leben. Doch seit einiger Zeit ist alles aus und vorbei. Während der gebürtige Dresdner weiterhin in Bremerhaven lebt, ist die 34-Jährige inzwischen nach Dresden gezogen und will mit Freund Kai dort ein neues Leben beginnen. Wegen Lausis Hündin Mochi muss sich das Ex-Paar allerdings noch mal sehen – kochen alte Gefühle wieder hoch?
Weil Lausi aufgrund ihrer andauernden Fußverletzung keine weiten Strecken fahren kann, treffen sich die beiden in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs. Dort soll die Übergabe der Französischen Bulldogge erfolgen.
Schon im Zug denkt die gebürtige Zwickauerin an die vergangene Partnerschaft zurück. Damals habe sie sich in die hilfsbereite und liebevolle Art ihres Verflossenen verliebt. Aber: "Er hat sich für den Alkohol entschieden und nicht für unsere Beziehung", erklärt Lausi in einer neuen Folge von "Hartz Rot Gold".
Als sich das ehemalige Pärchen bei der Begrüßung in die Arme schließt, hat vor allem einer mit den Tränen zu kämpfen: Paddy. "Ich hoffe, dass du irgendwann doch noch den Absprung schaffst, dass du aufhörst mit saufen", wünscht sich Lausi für den gelernten Dachdecker.
Nach einer Abschiedsumarmung und einem "Ich hab dich lieb" trennen sich die Wege der beiden wieder.
Hartz Rot Gold: Treffen mit Ex Paddy holt alte Gefühle bei Lausi hoch
Während Paddy erleichtert ("Das Kapitel ist geschlossen") die Heimreise antritt, wirkt das emotionale Treffen bei Lausi noch nach. Auf der Bank sitzend kullern nun auch bei ihr die Tränen.
"Von 'nicht mehr lieben' kann man nicht sprechen, dafür waren wir zu lange zusammen. Natürlich ging es mir nah", sagt die Punkerin. Dennoch würde ihr die Distanz helfen, die Trennung verarbeiten zu können: "Sonst wären wir nie voneinander losgekommen."
In Dresden wartet schließlich Kai, mit dem Lausi derzeit noch bei dessen Kumpel in einer 1,5-Zimmerwohnung lebt. Bleibt nun zu hoffen, dass sich Hundedame Mochi auch mit Kais Hündin verträgt.
Neue Folgen "Hartz Rot Gold" seht Ihr montags bis freitags ab 17.05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf Abruf bei RTL+.
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