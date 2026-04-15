Langzeitarbeitslose Punkerin trifft auf Ex: "Hoffe, dass du aufhörst mit saufen"

Dresden/Leipzig - Acht lange Jahre gingen die beiden Punker Paddy (42) und Lausi (34) gemeinsam durchs Leben. Doch seit einiger Zeit ist alles aus und vorbei. Während der gebürtige Dresdner weiterhin in Bremerhaven lebt, ist die 34-Jährige inzwischen nach Dresden gezogen und will mit Freund Kai dort ein neues Leben beginnen. Wegen Lausis Hündin Mochi muss sich das Ex-Paar allerdings noch mal sehen – kochen alte Gefühle wieder hoch?

Lausi (34) und Paddy (42) sehen sich seit längerer Zeit in Leipzig wieder. © RTLZWEI

Weil Lausi aufgrund ihrer andauernden Fußverletzung keine weiten Strecken fahren kann, treffen sich die beiden in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs. Dort soll die Übergabe der Französischen Bulldogge erfolgen.

Schon im Zug denkt die gebürtige Zwickauerin an die vergangene Partnerschaft zurück. Damals habe sie sich in die hilfsbereite und liebevolle Art ihres Verflossenen verliebt. Aber: "Er hat sich für den Alkohol entschieden und nicht für unsere Beziehung", erklärt Lausi in einer neuen Folge von "Hartz Rot Gold".

Als sich das ehemalige Pärchen bei der Begrüßung in die Arme schließt, hat vor allem einer mit den Tränen zu kämpfen: Paddy. "Ich hoffe, dass du irgendwann doch noch den Absprung schaffst, dass du aufhörst mit saufen", wünscht sich Lausi für den gelernten Dachdecker.

Nach einer Abschiedsumarmung und einem "Ich hab dich lieb" trennen sich die Wege der beiden wieder.