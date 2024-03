"Hartz und herzlich"-Elvis macht Ernst: "... dann ziehen wir weg!"

Mannheim - 15 Jahre lang wohnt Elvis (50) mit Frau Katrin (44) und den gemeinsamen Kindern in den Mannheimer Benz-Baracken, deren Bewohner in der RTLZWEI-Doku " Hartz und herzlich " begleitet werden. Nach Teilabrissen und dem Bau neuer Häuser fühlt sich der Familienvater hier nun nicht mehr wohl. Und erwägt sogar, wegzuziehen.

Viele Familien mit Kindern seien in die Neubauten gezogen. Doch an neue Spielplätze oder andere Freizeitmöglichkeiten für die Kleinen wurde laut Elvis nicht genügend gedacht. Nur zwei Schaukeln und ein Mini-Klettergerüst wurden erschaffen. Und aufgrund des Standortes habe es wegen der Geräuschkulisse schon Beschwerden gegeben.

"Dort", zeigt der 50-Jährige, "sind die alten Flachbauten, hier die Einfamilienhäuser und dann stehen die Würfelhäuser hier. Alles eng an eng, da kann der aus dem Haus dem anderen aus dem anderen Haus auf den Teller gucken beim Essen."

"Es passt nicht zu der Gegend. Das ganze Flair, das die Benz-Baracken durch die Blöcke ausgemacht hat, ist komplett gelöscht worden", so der achtfache Papa.

Katrin (44) und Elvis haben acht Kinder. Und erwägen, die Benz-Baracken zu verlassen. © RTLZWEI

"Eigentlich habe ich immer gesagt, dass ich hier nie wegziehe. Das ist mein großes Wohnzimmer und mich trägt man hier an meinem letzten Tag nur mit den Füßen voran weg", erzählt der Familienvater. "Mittlerweile sind Katrin und ich aber so weit, dass wir sagen, wenn das so weitergeht und sich einige Sachen nicht verändern, ziehen wir weg."

Auch der nachbarschaftliche Zusammenhalt leide in letzter Zeit immer mehr unter der Veränderung: "Jeder hat jeden gekannt, jeder hat jedem geholfen, es gab kein Theater." Jetzt sei er schon mit neuen Mietern aneinandergeraten.

Elvis vermutet: "Wenn die alten Blöcke noch weggerissen werden und neue Würfelhäuser hingestellt werden, ist das ein komplett anderer Stadtteil, der mit dem alten nichts mehr zu tun hat. Das ist dann eine ganz neue Welt."

Genug, um seiner geliebten Heimat den Rücken zu kehren?