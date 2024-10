Bürgergeld-Empfängerin Petra über ihre Schulden: "Die wissen gar nicht, ob sie das Geld noch kriegen"

Den Schuldenberg von etwa 4200 Euro wolle sie in 50-Euro-Raten abbezahlen. Das würde 84 Monate dauern, rechnet Pascal aus - also sieben Jahre. Petra schnauft durch: "Wow, mir wird schlecht!"

Weil sie nicht richtig gekündigt hatte, liefen Mietrückstände von rund 2500 Euro auf. Die Wohnungsbaugesellschaft will aber auch noch die Maler- und Steckleistenarbeiten von insgesamt 1687 Euro von Petra haben. Ihr Sohn Pascal (23) findet die Mietschulden zwar "okay, aber die Renovierungskosten nicht".

"Ich hab zweimal Schulden: Mietschulden plus Renovierungskosten von der alten Wohnung", berichtet Petra in der RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz und herzlich ".

Neue Liebe für Petra? © RTLZWEI

Petra vermutet, dass ihr Vermieter im schlimmsten Fall auf Geldern sitzenbleibt. Denn in sieben Jahren, also mit 63, "lauf' ich vielleicht schon am Rollator. Da bin ich eine alte Oma. Die wissen ja gar nicht, ob sie das Geld noch kriegen. Wenn ich nicht mehr bin, wo wollen sie das Geld herholen?"

Von den etwa 700 Euro zur Verfügung stehenden Jobcenter-Leistungen gehen mit Verpflegung, Telefonverträgen, Grabstättenpflege, Zigaretten und anderen Fixkosten rund 600 Euro ab.

Dennoch habe die 54-Jährige lieber noch 50 Euro auf Reserve, statt ihre Schulden mit 100 Euro pro Monat abzustottern.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zeigt RTLZWEI montags bis freitags jeweils um 18.05 Uhr. Vorab sowie auf Abruf seht Ihr sie bei RTL+.