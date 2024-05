Keine Badewanne, keine Dusche, kein warmes Wasser: Petras 500-Kilometer-Umzug wird zum Reinfall

"Uns ist gleich aufgefallen, dass wir uns so, wie wir jetzt leben, überhaupt nicht wohlfühlen: Wir haben keine Badewanne, keine Dusche, kein warmes Wasser, sind auf andere Leute angewiesen", so die Bürgergeld-Empfängerin .

Seit vier Tagen ist der Neuanfang der Mannheimer Familie nach Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) in vollem Gange, wie in den neuen Folgen " Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken " zu sehen ist.

Pascal und seine Freundin Lea sind mit umgezogen. © RTLZWEI

Deutlich zu sehen ist, dass in der Wohnung noch einiges an Arbeit wartet. Unter anderem sieht man an einer unverputzten Küchenwand Kabel herausragen.

In diesem Raum konnte Petra immerhin schon ihren Schreibtisch aufbauen, an dem sie neue TikTok-Videos dreht. Dabei muss sie aber die Fenster schließen, "weil das die Leute ja hören. Da mach’ ich den Ventilator an, dass ich wenigstens ein bisschen Luft hab."

Die Arbeitslose ist verzweifelt: "Das war ein Fehler, das ging zu schnell. Uns wurde versprochen, es wird umgebaut, wir würden uns dann wohlfühlen ... Das ist 'ne Müllhalde hier! Wenn ich gewusst hätte, wie das hier abläuft, wäre ich nicht hergezogen und lieber in der Schimmelwohnung geblieben."

Später aber denkt Petra doch, mit dem Umzug den richtigen Schritt gegangen zu sein. "Wir haben ja auch Stellenangebote beim Netto und unsere Bewerbungsmappen hingebracht. Wir haben hier mehr Chancen als in Mannheim", erzählt sie in einer Videotelefonie ihrer Halbschwester Christine.