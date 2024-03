Bürgergeld-Empfänger bringen Kind nicht in Kita, "weil oft die Lust nicht da ist"

Es folgt auch ein Gespräch mit der Kita, da Lennox sehr oft krank ist. "Das ist normal, dafür kann er nichts. Er ist ein Kind, er schleppt Bakterien an und macht alle krank, das ist normal. Jetzt dürfen wir uns wieder rechtfertigen gehen, das ist jedes Mal dasselbe", sagt Maik, der wieder einmal an der Konsole zockt.

Weil das Heim in diesem Jahr keine Kapazitäten mehr hat, soll die im fünften Monat schwangere Jasmin wohl erst kommendes Jahr mit Lennox und ihrem zweiten Kind einziehen. Maik hat darauf keine Lust, möchte in der gemeinsamen Wohnung bleiben.

Jasmin und Maik stehen mit Lennox (1) vor verschlossenen Jobcenter-Türen. © RTLZWEI

Das Ehepaar, das von Bürger- und Kindergeld lebt, steckt zudem in finanziellen Schwierigkeiten, weil das Jobcenter "schon wieder nicht bezahlt" habe. Allerdings stehen die arbeitslosen Eltern vor verschlossenen Türen und müssen den Besuch zunächst abbrechen, da kurz darauf ein wichtiger Kita-Termin ansteht.

Beim Kita-Termin wurde Jasmin klargemacht, dass den Erziehern aufgefallen sei, dass die 19-Jährige immer das sage, was Maik am besten passe. Unter anderem soll der 20-Jährige oft nicht die Lust gehabt haben, Lennox in die Kita zu bringen und ihn deshalb für den Tag abgemeldet haben. "Das lag aber nicht nur an mir, erzähl doch keinen Quatsch", wird er laut.

Lennox soll öfter in die Kita, da er unterentwickelt ist. "Er macht nicht das, was für sein Alter üblich wäre. Er quatscht zu wenig, er geht nicht selbstständig aufs Töpfchen", mahnt Jasmin. Maik macht klar, dass das nicht nur seine Schuld sei.

Jasmin fordert ihren Partner auf, mit dem Zocken aufzuhören. Seine Reaktion: "Okay, ich spiele nicht, wenn die Ämter da sind." Einsicht sieht anders aus ...