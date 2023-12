Hartz und herzlich: "Liam ist mir zweimal aus den Händen auf die Treppe gefallen"

Nürnberg - Die RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich" macht am Dienstagabend erstmals Halt in Nürnberg. In der zweitgrößten bayrischen Stadt geht es unter anderem um die alleinerziehenden und arbeitslosen Mütter Susi (42) und Sabrina (37), die mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben.

Susi (42) kümmert sich allein um ihre drei Kinder. © RTLZWEI

Im Ortsteil Gleißhammer lebt Susi mit ihren drei Kindern Elissa (10), Pervin (4) und Liam (1). Die gebürtige Serbin hat sich vor anderthalb Jahren von ihrem Partner getrennt, muss mit dem Trio als Hartz-IV-Empfängerin mit 800 Euro nach Abzug aller Fixkosten auskommen.

"Mutter zu sein ist ein Fulltime-Job - aber es ist auch ein schöner Job", sagt die 42-Jährige, die aktuell keine Arbeit sucht.

Zu schaffen macht ihr seit fünf Jahren ihr massiver Haarausfall, weshalb sie sich eine 200 Euro teure Perücke besorgte, die von der Krankenkasse bezahlt wurde. Immer wieder bekommt sie irritierte Blicke auf der Straße zugeworfen und auch ihre Kinder werden deswegen gemobbt, ihre Mutter als krank und asozial betitelt.

Und es gibt noch ein Problem: Susi leidet unter Verkalkungen in den Handgelenken, hat deshalb ihren damals sechs Monate alten Sohn zweimal aus den Händen rutschen lassen, wodurch er auf die Treppe fiel. Seitdem steht sie unter Beobachtung des Jugendamts, das angeblich eine Überforderung der Nürnbergerin erkannt hat.

Ihre Kinder stehen hinter ihrer Mutter und das Zusammenleben scheint - zumindest in der gezeigten Folge - herzlich und harmonisch zu verlaufen. Susi hat dennoch Angst: "Ich bin mit den Nerven am Ende. Alles, was ich gemacht habe, war nie gut genug. Und dann will man mir mein Lebenswerk, meine Kinder wegnehmen? Die sind der Grund, warum ich früh aufstehe!"