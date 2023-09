"Hartz und herzlich"-Pascal schwängert Freundin nach wenigen Wochen: "Habe noch nie verhütet"

In aller Freundschaft

"Hier sind die ganzen Unterlagen, die muss ich ausfüllen und zurückschicken, dann warte ich auf die Genehmigung vom Jobcenter dort. Dann steht dem Umzug nichts mehr im Wege", so der 33-Jährige.

Zwischenzeitlich überlegen Falko und Celine, an die polnische Grenze nach Görlitz zu ziehen, haben dafür viel Papierkram zu erledigen.

Falko (33) hatte Celine (21) in seiner Evershagener Wohnung aufgenommen. Die hat aber nur ein Zimmer und ist auf Dauer zu klein. Auch Kumpel Pascal war kürzlich mit beim Hobby-Koch eingezogen.

Celine war nach nur sechs Wochen Beziehung mit Pascal schon schwanger, verliert das Kind aber. © RTLZWEI

"Bei ihr sind diese Anzeichen schon da. Ich würde mich freuen, Vater zu werden - vor allem mit der richtigen Partnerin an meiner Seite", so der derzeit Arbeitslose, der in seinem Leben noch nie verhütet habe.

"Wenn ich hatte, dann immer ohne Kondom. Das kann schon gefährlich werden, vor allem weil man nicht weiß, wie lang die Beziehung halten wird."

Bei aller eventueller Freude müsste natürlich dennoch auch nach einer anderen, eigenen Wohnung geschaut werden. Drei Erwachsene und ein Baby in Falkos Einzimmer-Wohnung wären des Guten deutlich zu viel.

Ein erster Test fällt leicht positiv aus, die endgültige Bestätigung soll es in wenigen Tagen geben. Dazu kommt es aber nicht. Celine erleidet eine Fehlgeburt. "Ich habe meine Tage bekommen, da kam der Fötus raus", berichtet die 21-Jährige. "Das ist schon das ungefähr zwanzigste Kind, was ich verloren habe durch Stress. Irgendwann kann ich gar keine Kinder mehr bekommen."