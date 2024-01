Hartz und herzlich: Verlieren Jasmin und Maik ihren Lennox (1)? "Im Moment sieht es schlecht aus!"

Der Termin vor Gericht sei "nur eine Anhörung, aber sie haben uns an den Kopf geknallt, wir sollen uns einen Anwalt suchen. Von daher machen wir das auch."

In der Donnerstag-Folge erfahren die RTLZWEI-Zuschauer, dass das Paar Post vom Jugendamt bekommen hat. Es geht um das Sorgerecht für ihr Baby. "Wir haben uns einen Anwalt genommen, weil das Jugendamt Stress macht und wir nächste Woche einen Gerichtstermin haben", erklärt Jasmin.

Böse Post für Jasmin (19)! © RTLZWEI

Während Jasmin den Brief telefonisch mit dem Anwalt durchgeht, zockt Ehemann Maik auf dem Tablet. Dass ihm sein Sohn weggenommen werden könnte, scheint ihn nicht zu interessieren. Der arbeitsunfähige 20-Jährige hofft, dass der Anwalt "weiß, was er macht".

Jasmin wird vom Amtsgericht unterstellt, sie habe durch ihr Zocken eine Suchterkrankung. Außerdem sei die Grundordnung in der Wohnung nur nach angemeldeten Besuchen erkennbar.

Die 19-Jährige ist sauer, ruft ihre Betreuerin an, die sie teilweise in diese Situation gebracht hat, will von ihr eine Erklärung.

Im Raum steht nur, dass die dreiköpfige Familie in eine betreute Einrichtung zieht. Das wäre für Jasmin in Ordnung: "Lieber wohne ich da mit ihm zusammen, als ihn zu verlieren."

Maik, der während des Interviews mal wieder zockt, ist nach eigenen Angaben "innerlich am Explodieren". Er zeige es nach außen nur nicht.