Hartz und herzlich: "Dies und jenes nicht bezahlt!" Elvis' Großfamilie bald ohne Strom und Gas?

Margritta (l.) und Katrin lassen Vanessa den Pool im Garten aufbauen. © RTLZWEI

Zunächst hat die Familie aus der ehemaligen Arbeitersiedlung aber wegen eines verstopften Abflusses mit einer Überschwemmung des hauseigenen Kellers zu kämpfen.

"Waschmaschine und Spüle, da ist ja viel Dreck, das sammelt sich da unten und wird zu Schlamm. Deswegen ist mir das Wasser bis da oben stehengeblieben, draußen war schon an der Treppe zum Fahrradkeller das Wasser gestanden", erklärt der Familienvater in der aktuellen TV-Folge.

Zur Behebung hat die Wohnungsbaugesellschaft eine Firma mit Schlammsauger geschickt, die das Problem lösen kann.

Derweil versucht Tochter Vanessa (22) ein Planschbecken für Sohn Levin (6) aufzubauen. Mit einem Schlauch am Waschmaschinenanschluss von Oma Margritta, der über das Fenster in der ersten Etage in den Garten gelegt wird, will es die alleinerziehende Mutter schaffen. "Selbst ist die Frau, man muss nur wissen wie."

Vanessas Mama Katrin und Oma Margritta begutachten das Projekt mit Sicherheitsabstand aus dem Plattenbau-Fenster. Nach getaner Arbeit planscht Levin im Pool - mitsamt seinen Klamotten.