"Hartz und herzlich"-Regina nimmt Pamela bei sich auf: "Kriegt auf die Fresse"

Regina (69) renoviert ihre Küche. © RTLZWEI

In der 37 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung im Blockmacherring stehen Änderungen bevor. Doch mit ihren 130 monatlich zur Verfügung stehenden Euro hat Regina dafür nur ein kleines Budget. Da sie nach einem Herzinfarkt vor vier Jahren gesundheitlich angeschlagen ist, bekommt sie Hilfe von einer befreundeten Nachbarin.

Die hilft der gebürtigen Thüringerin beim Streichen und Tapezieren. Aber: "Jetzt haben wir das Problem, dass ich die abwaschbare Tapete abgemacht und die andere mit abgerissen hab", berichtet sie von ihrem Fehler.

Doch alles halb so wild, die Freundin bekommt alles einwandfrei hin. Allerdings gibt es schon wenig später die ersten Spritzer vom Kochen an der neu tapezierten Wand. Jetzt will Regina an Herd und Spüle mit Lackfarbe drübergehen.

Damit ist aber noch nicht alles erledigt. In wenigen Monaten feiert sie ihren 70. Geburtstag, wünscht sich dafür Geld, um Küchenmöbel zu kaufen.