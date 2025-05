Sechsfach-Mama wartet auf Zusage für Hauskauf: "Dann werde ich sauer!"

Sandra (41, vorn) frisch gefärbt auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. © RTLZWEI

Mit frisch blondierten Haaren sitzt Sandra auf ihrem Lieblingssofaplatz im Blockmacherring. Mit peppiger Frisur geht's schon am nächsten Tag auf den Rostocker Weihnachtsmarkt. Und dort warten natürlich auch kulinarische Highlights: "Heiße Schokolade, Bratwurst, fertig."

Zudem sucht sie mit einem Metalldetektor am Warnemünder Strand nach Schätzen. "Ick hab ihn jetze anjestellt und will mal gucken, ob ick hier vielleicht 'n paar Münzen oder irgendwatt finde." Es sei das erste Mal, dass sie das Gerät probiert.

Kurz darauf piept es auch schon. Die Hausfrau fängt an zu buddeln und ist "uffjeregt, weil ick nich weeß, was es is". Am Ende war es Müll, den sie gleich entsorgt und somit der Umwelt hilft.

Am Ende des Tages findet sie, neben einem Euro und zwei Cent, Kronkorken und Alufolie. "Ich werde das auf jeden wiederholen und dann mal sehen, wie es laufen tut."