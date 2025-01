Fragwürdiger Deal: Sozialhilfe-Empfänger ziehen in neues Haus und müssen sofort wieder raus

Trauern der Chance eines eigenen Hauses nach: die Eheleute Ines (50) und Ricky (34). © RTLZWEI

Nach seiner Rückkehr aus dem Knast, in dem er wegen angehäufter Schwarzfahr-Schulden gesessen hatte, gibt es für Ricky neuen Ärger. Mit seiner Frau hatte der 34-Jährige ein Haus in der 7000-Einwohner-Gemeinde Niedere Börde bei Magdeburg gefunden, welches sie anmieteten. Der Deal: selbst renovieren, dafür keine Miete in den ersten Monaten zahlen.

Die Besichtigung sei im Dunkeln erfolgt. "Wäre das im Hellen gewesen, hätte ich sofort Nein gesagt", sagt der Bezieher von Grundsicherung heute. Denn das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig.

"Der Vermieter hat zu uns gesagt, es wären nur 20 Dachziegel auszutauschen und ein paar Rohre zu flicken, das wärs", so Ines. "Leider haben wir erst nach der Renovierung erfahren, dass das Haus einsturzgefährdet ist und abgerissen werden sollte. Das wussten wir vorher nicht."

Ein tragender Holzbalken des Dachs sei morsch, der Küchenboden ebenso. "Da hängt man fast im Keller", behauptet Ines. Die tatsächlich anfallenden Sanierungsarbeiten hätten das Budget der Sozialhilfe-Empfänger überstiegen.

Das Projekt "Umzug" wurde abgeblasen. Bitter für die Eheleute, denn Ricky wollte in Sachsen-Anhalt wieder arbeiten gehen, Ines ihren Führerschein machen und einen kleinen Supermarkt übernehmen.