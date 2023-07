Hat Mallorca-Star Marion Pfaff aka Krümel Mitarbeiter und Gäste heimlich gefilmt?

"Ich fühle mich einfach gedemütigt und erniedrigt", erklärt er dem TV-Anwalt. Lenßen wiederum kann das nicht fassen: eine Vermieterin, die nicht nur einen eigenen Schlüssel hat, sondern auch so massiv in die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter eindringt?

"Anfangs habe ich einfach kleinbei gegeben", erklärt er. Doch nach zwei Wochen entfernte er die Batterien aus den Geräten. Dann passierte das Komische: Einen Tag darauf sei seine Chefin Marion unerlaubt in sein Zimmer gegangen, habe dort sogar Fotos gemacht und diese Sami mit den Worten "Wie sieht es hier denn aus?!" vor die Nase gehalten.

Als er an Lenßens Strandkanzlei Platz nimmt, stehen dem 29-Jährigen die Sorgen ins Gesicht geschrieben. Er erhoffte sich auf Mallorca den wahr gewordenen Traum: arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Gemeinsam mit dem Anwalt will Sami der Sache im "SAT.1-Urlaubscheck Spezial" auf den Grund gehen, denn für ihn seien die vergangenen Wochen alles andere als angenehm gewesen.

"Offen gesagt: Ich bin schockiert", gesteht Lenßen, als das Team wieder draußen ist. Er will Marion Pfaff aka Krümel sofort konfrontieren.

Auch auf den Toiletten der bekannten Party-Kneipe soll gefilmt werden - heimlich, denn die Kameras seien in Rauchmeldern versteckt! Höchste Zeit für den Anwalt, sich auch in der Bar ein eigenes Bild zu machen.

Aber ist das auch auf Mallorca so?

Bei einer Besichtigung der kleinen Wohnung entdeckt Lenßen sofort die zwei Kameras an der Wand. "Das ist unglaublich. Kameras, die in privaten Räumen filmen, sind absolut verboten", stellt er klar.

Auch von den Kameras auf der Toilette weiß das Ehepaar. Die seien lediglich zum Schutz der Waschräume, die bereits häufig zerstört worden wären, so Krümel. Das aufgenommene Material speichern die Pfaffs zwei Wochen lang - ebenfalls strafbar.

Nicht so ihr Mann Daniel. "Da ist so ein Videodings drin, ja", erklärt er salopp. Die Kameras seien "schon vorher" drinnen gewesen, installiert von einer Security-Firma.

Ihre erste Reaktion auf den Vorwurf, in der Mitarbeiter-Wohnung wären Kameras? Sie zeigt dem TV-Anwalt den Vogel.

Wenig später trifft die Polizei in "Krümels Stadl" ein. Ob sich die Situation aufklärt, seht ihr in Folge 6 der "Strandkanzlei" in der SAT1-Mediathek.