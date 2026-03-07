Hauptsache keine Beauty-Influencerin: Wer wird neue "Miss Germany"?

München - In den Bavaria Studios bei München wird am Samstag die neue "Miss Germany" gewählt. Neun Frauen stehen im Finale des Wettbewerbs, darunter Unternehmerinnen, eine Biologin und eine Presseoffizierin der Bundeswehr.

Sie sind unter den Top 9 der Finalistinnen für "Miss Germany" (v.l.n.r.) Büsra Sayed, Amina Ben Bouzid und Amelie Reigl. © Bildmontage (3): Andreas Arnold/dpa, Jens Kalaene/dpa, Peter Kneffel/dpa

Sie setzten sich aus mehr als 2600 Bewerberinnen durch, wie der Veranstalter, die Miss Germany Studios, mitteilte.

Inzwischen will die Verleihung, die im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, sich als Auszeichnung für Frauen verstanden wissen, "die Zukunft gestalten, entwickeln" und in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Man suche "nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen", teilte der Veranstalter mit.

In den Top 9 stehen unter anderem die Biologin Amelie Reigl aus Würzburg, die menschliche Haut züchtet, um die Zahl der Tierversuche zu verringern.

Außerdem gibt es im Finale mit den Unternehmerinnen Büsra Sayed aus Berlin und Amina Ben Bouzid aus Wiesbaden erstmals zwei Frauen, die Kopftuch tragen.