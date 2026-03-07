Hauptsache keine Beauty-Influencerin: Wer wird neue "Miss Germany"?
Von Britta Schultejan
München - In den Bavaria Studios bei München wird am Samstag die neue "Miss Germany" gewählt. Neun Frauen stehen im Finale des Wettbewerbs, darunter Unternehmerinnen, eine Biologin und eine Presseoffizierin der Bundeswehr.
Sie setzten sich aus mehr als 2600 Bewerberinnen durch, wie der Veranstalter, die Miss Germany Studios, mitteilte.
Inzwischen will die Verleihung, die im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, sich als Auszeichnung für Frauen verstanden wissen, "die Zukunft gestalten, entwickeln" und in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Man suche "nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen", teilte der Veranstalter mit.
In den Top 9 stehen unter anderem die Biologin Amelie Reigl aus Würzburg, die menschliche Haut züchtet, um die Zahl der Tierversuche zu verringern.
Außerdem gibt es im Finale mit den Unternehmerinnen Büsra Sayed aus Berlin und Amina Ben Bouzid aus Wiesbaden erstmals zwei Frauen, die Kopftuch tragen.
Amtierende "Miss Germany" ist Ärztin
Die Kür findet am Vorabend des Weltfrauentags in einer Live-Show statt, die auf Sixx und dem Streaming-Portal Joyn ausgestrahlt wird.
Eingebettet wird das Finale in ein sogenanntes "Empowering Festival", bei dem es um Karriere, Austausch und Vernetzung gehen soll.
Die amtierende "Miss Germany" ist die Ärztin Valentina Busik, die mit Künstlicher Intelligenz arbeitet und die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem voranbringen will.
Sie hat einen Avatar entwickelt, der Tag und Nacht für jeden verständlich auf 40 Sprachen und Gebärdensprache medizinischen Fachjargon übersetzen soll.
