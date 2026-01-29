Herausforderung bei "Zwischen Tüll und Tränen": Leipziger Braut weiß gar nicht, was sie will
Leipzig - Auf die Leipziger Brautmodenverkäuferin Elisa Junghans (36) wartet bei "Zwischen Tüll und Tränen" eine besonders schwere Aufgabe: Ihre Kundin hat keine genauen Vorstellungen, was für ein Kleid sie haben möchte.
Die Leipzigerin Christina Oehmigen (43) weiß eigentlich nur, dass sie ein Kleid im Vintage-Stil ohne tiefen Ausschnitt sucht. "So schön fließender Stoff mit Spitze und vielleicht ein bisschen verspielt", sagt sie. 1500 Euro darf es kosten.
Eigentlich kein Problem für Elisa Junghans, denn im "Happy Days" in Leipziger verkauft sie mehrere Kleider, die diese Beschreibung erfüllen.
Schon beim ersten Kleid zeigt sich aber, dass Vintage doch nicht das ist, was Christina bevorzugt. "Jo, wir können aufhören. Wir sind fertig", sagt sie über das Spaghettiträger-Kleid.
So richtig überzeugt ist die Braut dann aber noch nicht, kann aber auch nicht so richtig formulieren, was sie denkt.
"Mir hat gefehlt, dass sie sagt, was ihr gefällt und was nicht", bemängelt Elisa Junghans. Eine knifflige Aufgabe, selbst für die erfahrene Verkäuferin.
Mehrere Kleider in der engeren Auswahl, aber Vintage ist raus
Das zweite Kleid, eine A-Linie im Vintage-Flair mit Stehkragen und Spitze, fliegt dann direkt aus der engeren Auswahl. Damit sind die vorher favorisierten Vintage-Kleider komplett raus.
Für die Physiotherapeutin ist die Entscheidung zwischen dem dritten und dem vierten Kleid dann am schwierigsten. Während das eine Kleid mit einem hochgeschlossenen Kragen, Spitze und Ornamenten überzeugt, ist das vierte Kleid etwas extravaganter und tiefer ausgeschnitten.
Und das erste Kleid ist ja eigentlich auch noch nicht ganz raus, oder? "Jetzt habe ich das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann", erklärt die 43-Jährige.
Für welches Kleid sich Christina am Ende entscheidet und ob ihre Vorstellungen, die sie vorher eigentlich gar nicht hatte, erfüllt werden, erfahrt Ihr am heutigen Donnerstag um 17 Uhr bei "Zwischen Tüll und Tränen" auf VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+