Herausforderung bei "Zwischen Tüll und Tränen": Leipziger Braut weiß gar nicht, was sie will

Leipzig - Auf die Leipziger Brautmodenverkäuferin Elisa Junghans (36) wartet bei "Zwischen Tüll und Tränen" eine besonders schwere Aufgabe: Ihre Kundin hat keine genauen Vorstellungen, was für ein Kleid sie haben möchte.

Brautmodenverkäuferin Elisa Junghans (36) von "Happy Days" hat schon mehreren Bräuten zum perfekten Kleid verholfen. © RTL+

Die Leipzigerin Christina Oehmigen (43) weiß eigentlich nur, dass sie ein Kleid im Vintage-Stil ohne tiefen Ausschnitt sucht. "So schön fließender Stoff mit Spitze und vielleicht ein bisschen verspielt", sagt sie. 1500 Euro darf es kosten.

Eigentlich kein Problem für Elisa Junghans, denn im "Happy Days" in Leipziger verkauft sie mehrere Kleider, die diese Beschreibung erfüllen.

Schon beim ersten Kleid zeigt sich aber, dass Vintage doch nicht das ist, was Christina bevorzugt. "Jo, wir können aufhören. Wir sind fertig", sagt sie über das Spaghettiträger-Kleid.

So richtig überzeugt ist die Braut dann aber noch nicht, kann aber auch nicht so richtig formulieren, was sie denkt.

"Mir hat gefehlt, dass sie sagt, was ihr gefällt und was nicht", bemängelt Elisa Junghans. Eine knifflige Aufgabe, selbst für die erfahrene Verkäuferin.