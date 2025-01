"Völlig verarmt": Lutherstadt Eisleben zwischen Chancen und Zerfall

In ihren Augen ist die Lutherstadt "heruntergekommen und völlig verarmt, wie sie". Das Einzige, von dem die beiden in der Stadt profitieren, ist die niedrige Miete.

In die Quote fallen auch die beiden Eislebener Sandra (35) und Sven (44). Das Paar lebt vom Bürgergeld, welches es vor allem für Drogen ausgibt.

In Eisleben wurde der Theologie Martin Luther (1483 -1546) geboren. In seiner Geburtsstadt fand er auch seine letzte Ruhe. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Auf der anderen Seite stehen Max, Paul und Lukas. Die drei zählen zur jungen Generation der Eislebener und haben sich mit ihrem ersparten Geld eine Lagerhalle gemietet, um an ihren Autos zu schrauben.

Sie sind jung, haben Arbeit und wollen in Eisleben bleiben – eine Seltenheit für die Stadt, die für die Jugend kaum Möglichkeiten bietet.

Auch sie spüren, dass die Jugend in ihrer Heimat zu kurz kommt. Erst vor wenigen Wochen soll eine Diskothek geschlossen haben, andere Jugendeinrichtungen gibt es nicht. "So etwas sollte es mehr geben in der Region", so Schlosser Lukas.

"Die Jugend zieht weg. Wir haben keine Jugend", so Wilfried Riß aus dem Seniorenrat. Ihm fallen in der Stadt vor allem die leeren Ruinen auf, wie das ehemalige Bergarbeiter-Krankenhaus, welches von Investoren gekauft und seit 20 Jahren nicht angerührt wurde. Es sollte ein Seniorensitz werden und Arbeitsplätze schaffen.

Auch Riß sieht für die jungen Menschen in Eisleben keine Zukunft. "Was sollen sie hier? Wo sollen sie arbeiten?"