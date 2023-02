Verkuppeln auf der AIDA? Single-Mann treibt's wild: "In Celle bin ich ziemlich bekannt"

Mittelmeer - Am heutigen Valentinstag steht auch bei VOX alles im Zeichen der Liebe. In der neuen Sendung "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" gehen vier Frauen auf eine achttägige AIDA-Kreuzfahrt, um unter fünf Männern ihren vielleicht passenden Partner zu finden. An jeder Destination fliegt aber einer über die Reling.