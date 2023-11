Dramatische Szenen bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Haben diese Paare noch eine Chance?

Michaela (54) ist enttäuscht: Sie und Karsten (54) müssen noch an ihrer Kommunikation arbeiten. © Sat.1

Zuerst lernen sich Karsten (51) und Manuela (54) in ihren Flitterwochen auf Mauritius kennen: "Ich fange so langsam an zu realisieren, dass ich da eine Frau an meiner Seite hab", so Karsten.

Doch zwischen ihnen gibt es auch erste Unstimmigkeiten. So wünscht sich Michaela mehr Aufmerksamkeit von Karsten. Und er wiederum wünscht sich mehr Harmonie. Zurück in Deutschland setzt sich das fort: "Ich denke, wir haben tiefergehende Dinge, die da nicht stimmen bei uns", so Karsten, bevor er und Michaela um ein Gespräch mit Paartherapeutin Beate Quinn (54) bitten. Werden sie es schaffen, ihre Kommunikation zu verbessern?

Zaghaft geht es auch bei Marina (29) und Kai (31) voran. Denn: Beide haben ein ganz unterschiedliches Tempo, was körperliche Nähe angeht. "Ich passe mich ihr an", erklärt Kai. "Wenn sie möchte, darf sie aber die Initiative ergreifen." Und das schafft Marina dann auch: Bei einem gemeinsamen Spaziergang greift sie Kais Hand. "Das hat mich sehr gefreut", betont der 31-Jährige. Für ihn steht fest: "Marina hat auf jeden Fall mein Herz erobert. Ich bin auf dem Weg, mich Hals über Kopf zu verlieben." Doch wie steht es um die Gefühle von Marina?

Marina B. (28) und Robert (35) sind inzwischen wieder in Deutschland angekommen und lernen den jeweiligen Alltag des anderen kennen.

Ihr Wiedersehen nach den Flitterwochen verläuft so emotional, dass sogar auf beiden Seiten Freudentränen fließen.