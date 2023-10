"Hochzeit auf den ersten Blick": Teilnehmer spricht schon nach wenigen Minuten von Liebe!

Beide sagen nicht nur Ja zueinander, es fällt auch sofort der erste Kuss zwischen dem Paar. Überglücklich starten sie anschließend in die Hochzeitsfeier. "Jetzt habe ich nur noch Freude in mir und möchte ihn besser kennenlernen", so Marina.

Doch die Psychotherapeutin hält die Aufregung für ein gutes Zeichen: "Ich habe mich sehr gefreut, dass Marina die Emotionen zugelassen hat. Und ich hoffe, dass sie es am Standesamt genau so machen kann."

Robert (35) und Marina (28) genießen weiter ihre Zweisamkeit. © Sat.1

In Namibia wachsen Marina (28) und Robert (35) dagegen immer weiter zusammen: "An Marina stört mich aktuell gar nichts. Es ist einfach Wahnsinn, die Basis, die wir jetzt schon haben", so Robert. Und auch Marina sagt: "Bis jetzt habe ich nichts entdecken können, was ich nicht an ihm mag."

Alexandra (39) und Heiko (46) sind noch einen Schritt weiter und bereits zurück in ihrer Heimat angekommen. Auch bei ihnen scheinen die Experten und Expertinnen genau ins Schwarze getroffen zu haben: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so blind und toll verstehen", so Heiko, der nun auch zum ersten Mal Alexandras Wohnung in Schwäbisch Hall kennenlernt. Die beiden wohnen nur rund 60 Kilometer voneinander entfernt. "Schön, hier fühle ich mich wohl", lautet sein Fazit.

Nachdem Bianca (53) nach ihrem Jawort zunächst von Zweifeln gequält wurde, starten auch sie und Oliver (60) ins Liebes-Experiment. "Es ist noch ein sehr ungewohntes Gefühl, neben ihm zu sein. Das ist alles noch ein bisschen holprig", sagt die Braut am Hochzeitsmorgen. Doch Oliver glaubt weiter fest an eine gemeinsame Zukunft: "Wir beiden können gut lachen, das passt schon von der Harmonie."

Wie es für die Paare bei "Hochzeit auf den ersten Blick" weitergeht, erfahrt Ihr immer montags, 20.15 Uhr, bei SAT.1 und schon vorab im Stream bei Joyn.