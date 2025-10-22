Erstes schwules Paar heiratet bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Der Druck ist immens"
Bamberg - In den vergangenen Jahren war bei "Hochzeit auf den ersten Blick" in den Standesämtern immer nur von "Mann" und "Frau" die Rede. In der 12. Staffel gibt sich nun erstmals ein homosexuelles Paar das Jawort.
Die Matching-Experten Dr. Sandra Köhldorfer (44), Markus Ernst und Beate Quinn haben entschieden: Marc (39) und Marco (30) sind in ihren Augen das erste, rein männliche Perfect Match!
Obwohl sich beide gleichermaßen sehr auf das Experiment freuen, liegen im Gegensatz zu Marco die Nerven bei seinem Ehemann in spe blank. Kurz bevor es ins Trauzimmer geht, laufen bei Marc die Tränen: "Das ist jetzt der berühmte Schalter, der jetzt 'Klick' macht: Ich heirate."
Als der stellvertretende Geschäftsführer und Musicaldarsteller erstmals den Raum betritt und die Familie seines noch unbekannten Mannes sieht, fällt zumindest ein Teil der Spannung ab. Trotzdem überkommt ihn die Ungeduld: "Der Druck ist immens. Ich will ihn jetzt sehen."
Dann kommt Marco endlich zur Tür herein und beide sind sichtlich erleichtert. "Du siehst verdammt gut aus", flirtet der 39-Jährige direkt los.
Und auch der neun Jahre jüngere Saarländer ist mit der Wahl der Experten zufrieden. Ob die anfängliche Euphorie anhalten wird?
Mangelnde Nähe bei Michelle und Marlon
Marlon (30) und Michelle (24) hingegen sind schon einen Schritt weiter. Das frischgebackene Ehepaar hat seine Feier und die anschließende Hochzeitsnacht schon hinter sich gebracht.
Bei der Hochzeitsreise auf Gozo (Malta) genießen die beiden nun Zeit zu zweit. Körperkontakt und Nähe laufen jedoch weiterhin auf Sparflamme. "Gerade ist es noch kühl und sachlich", beschreibt Marlon das Miteinander. Dabei seien für den 30-Jährigen körperliche Berührungen in der Beziehung "sehr wichtig".
Michelle dagegen lässt sich diesbezüglich nicht stressen. "Wir gehen die Sache eher entspannt an", sieht die Baden-Württembergerin die Distanz noch nicht ganz so dramatisch.
Doch die Vorschau zeigt: Die ersten Konflikte lassen nicht lang auf sich warten ...
Folge 2 von "Hochzeit auf den ersten Blick" seht Ihr nächsten Dienstag, am 28. Oktober, um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder schon jetzt bei Joyn+.
Titelfoto: Bildmontage: JOYN (2)