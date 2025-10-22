Erstes schwules Paar heiratet bei "Hochzeit auf den ersten Blick": "Der Druck ist immens"

Bamberg - In den vergangenen Jahren war bei " Hochzeit auf den ersten Blick " in den Standesämtern immer nur von "Mann" und "Frau" die Rede. In der 12. Staffel gibt sich nun erstmals ein homosexuelles Paar das Jawort.

Marc (39) geht kurz vor der Trauung die Düse. © Joyn / Markus Hertrich

Die Matching-Experten Dr. Sandra Köhldorfer (44), Markus Ernst und Beate Quinn haben entschieden: Marc (39) und Marco (30) sind in ihren Augen das erste, rein männliche Perfect Match!

Obwohl sich beide gleichermaßen sehr auf das Experiment freuen, liegen im Gegensatz zu Marco die Nerven bei seinem Ehemann in spe blank. Kurz bevor es ins Trauzimmer geht, laufen bei Marc die Tränen: "Das ist jetzt der berühmte Schalter, der jetzt 'Klick' macht: Ich heirate."

Als der stellvertretende Geschäftsführer und Musicaldarsteller erstmals den Raum betritt und die Familie seines noch unbekannten Mannes sieht, fällt zumindest ein Teil der Spannung ab. Trotzdem überkommt ihn die Ungeduld: "Der Druck ist immens. Ich will ihn jetzt sehen."

Dann kommt Marco endlich zur Tür herein und beide sind sichtlich erleichtert. "Du siehst verdammt gut aus", flirtet der 39-Jährige direkt los.

Und auch der neun Jahre jüngere Saarländer ist mit der Wahl der Experten zufrieden. Ob die anfängliche Euphorie anhalten wird?