"Hochzeit auf den ersten Blick": Michelle hat Zweifel - "Haben uns angeschaut, aber nicht überwiegend"

Eggolsheim/Haßloch - Die 12. Staffel " Hochzeit auf den ersten Blick " steht in den Startlöchern. Zwölf mutige Singles wagen den großen Schritt in ihr Eheglück, welches sie in die Hände der Matching-Experten legen. In der ersten Folge geben sich neben Daniel (31) und Lina (26) auch Marlon (30) und Michelle (24) das Jawort. Doch Letztere plagen während der Trauung plötzlich Zweifel.

Michelle (24) aus Baden-Württemberg wagt das Ehe-Abenteuer bei "Hochzeit auf den ersten Blick". © Joyn

"Ich habe Angst, dass es sich komisch anfühlt", überkommt die Baden-Württembergerin schon vor der Eheschließung ein Gefühl der Unsicherheit. Um den Druck herauszunehmen, ermutigt ihre Trauzeugin die angehende Braut, immer ehrlich zu sich zu sein. Wenn Michelle ein schlechtes Bauchgefühl habe, solle sie "Nein" sagen: "Egal, wie du dich entscheidest, wir stehen hinter dir."

Ganz anders dagegen reagiert ihr Ehemann in spe. "Ich könnte es nie übers Herz bringen, 'Nein' zu sagen und deshalb sage ich es auch nicht", versichert Marlon kurz vor dem großen Moment.

Als sich die beiden das erste Mal sehen, scheint zunächst jegliche innere Zerrissenheit wie weggeblasen. Sowohl der 30-Jährige als auch seine sechs Jahre jüngere Braut sind sichtlich erleichtert. Vor allem Marlon ist überwältigt. "Gott, siehst du schön aus", schwärmt er von Michelle.

Obwohl er der 24-Jährigen "viel Sicherheit" gibt, will Michelles Gedankenkarussell einfach nicht stillstehen: "Während der Trauung hatte ich kurz Zweifel, aber ich kann nicht sagen, warum. Wir haben uns angeschaut, aber nicht überwiegend. Es hat sich vertraut, aber auch fremd angefühlt."