"Hochzeit auf den ersten Blick": Als sie seine Wohnung betritt, erlebt sie eine unschöne Überraschung

Am letzten Tag ihrer Reise stand auch für Alexandra fest: "Das Experiment ist so was von geglückt. Wer das nicht sieht, der guckt nicht richtig hin", fasste sie ihre Gefühle freudestrahlend zusammen. "Da sind Gefühle da und die werden von Tag zu Tag größer", bestätigte auch Heiko.

Schon vom ersten Moment an waren sich die beiden sicher, ein "Perfect Match" zu sein: "Ich habe das Gefühl, da steht ein Seelenpartner neben mir", erklärte Heiko schon kurz nach ihrem Jawort. Und in den Flitterwochen ging es für sie ähnlich harmonisch weiter.

Schon beim Betreten der Wohnung fällt Alexandras Blick auf ein Bild. © Sat.1

Zumindest erlebt Alexandra eine unschöne Überraschung, als sie zum ersten Mal Heikos Wohnung in Wahlheim betritt. Noch während sie die Tür öffnet, fällt ihr Blick auf das Bild einer sich entkleidenden Frau.

"Oha, okay ..." entfährt es ihr. Und: "Warum hängt man sich als alleinlebender Mann so real Frauen hin?" Zwar sei sie schon darauf vorbereitet gewesen, dass Heiko eine Vorliebe für solche Bilder habe. Doch mit so vielen Abbildungen habe sie dann doch nicht gerechnet. "Du hast viele fremde Frauen in deiner Wohnung hängen", kommentiert sie weiter beim Betrachten der Bilder.

Und Heiko kommen daraufhin Zweifel, ob er die Bilder nicht doch lieber hätte abhängen sollen ...