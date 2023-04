Nicole von "Hochzeit auf den ersten Blick": Ärzte gaben ihr eine traurige Prognose

Denn in ihrem aktuellen Post, zu dem sie ein Foto mit ihrem Töchterchen veröffentlichte, erklärte Nicole nun: "Wenn man von mehreren Ärzten die Bestätigung bekommt, dass eine natürliche Empfängnis bei unter 5% liegt, kann sich jeder ausmalen, was für eine zauberhafte Überraschung du für mich/uns warst."

"Heute vor genau einem Jahr habe ich von dir erfahren", schrieb Nicole an ihre kleine Tochter Lucia gerichtet.

Denn er befand sich zu dem Zeitpunkt in Corona-Quarantäne. "Gibt halt Dinge, die man nicht am Telefon bespricht", findet Nicole nach wie vor. Doch auch René habe ein Glitzern in den Augen gehabt, als er das Ultraschallbild seiner Tochter zum ersten Mal sehen durfte.

"Durch 'Hochzeit auf den ersten Blick' habe ich auf den zweiten Blick meinen Seelenverwandten gefunden... & durch dich weiß ich, was Liebe auf den ersten Blick ist", widmete Nicole ihrer kleinen Familie noch weitere schöne Zeilen.

Nicole und René hatten beide an der Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" teilgenommen - wurden in verschiedenen Staffeln jedoch mit jeweils anderen Partnern gematcht.

Erst im Sommer 2021 wurde dann bekannt, dass sich René und Nicole hinter den Kulissen und damit "auf den zweiten Blick" verliebt hatten.