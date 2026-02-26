Schock für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans: Traumpaar verkündet Ehe-Aus
Bielefeld - Überraschendes Ehe-Aus bei einem Kult-Paar von "Hochzeit auf den ersten Blick": Denn Michaela (37) und Oliver (45) haben sich getrennt!
"Das Kapitel Ehe ist zu Ende", schreibt die Kuppelshow-Teilnehmerin zu einem neuen Instagram-Beitrag.
Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten habe es Spekulationen gegeben. Sie habe auch nichts mehr veröffentlichen können, ohne dass ihr Postfach nicht mit der gleichen Frage voll gewesen sei, weshalb sie nun Stellung beziehen wolle.
"Deswegen teile ich es hier einmal mit euch, dass Oliver und ich kein Paar mehr sind und die Ehe gescheitert ist", gesteht die 37-Jährige.
Die Entscheidung sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden. Weitere Details wolle das Ex-Paar jedoch privat lassen.
"Oli und ich sind im Guten auseinandergegangen und ich denke, wir wünschen uns gegenseitig nur das Beste", macht die Justizvollzugsbeamtin klar.
"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela freut sich auf ein neues Kapitel
Die 37-Jährige sei sehr dankbar für die vergangenen dreieinhalb Jahre und bereue auch keine Sekunde des Experiments. "Ich würde es immer wieder so machen. Ohne dieses Experiment wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin", gibt Michaela preis.
Durch die Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" habe sie wunderschöne Erlebnisse und Erfahrungen machen und zudem auch wundervolle Menschen kennenlernen dürfen.
"Ich bin sehr dankbar für alle, die diese Reise mit begleitet und unterstützt haben", so der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star.
Die 37-jährige Justizvollzugsbeamtin richtet den Blick auch schon wieder nach vorne, denn wenn sich ein Kapitel schließt, öffne sich ja auch wieder ein neues. Michael sei gespannt, wie es aussehen wird, wie sie verrät. "Ich werde hier weiterhin aktiv bleiben und freue mich über jeden, der bleiben wird", erklärt sie abschließend.
Michaela und Oliver nahmen 2022 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" teil. Während einige Paare sich schnell wieder den Laufpass geben, entschieden sich die beiden dazu, ihrer Ehe eine echte Chance zu geben. Doch nach dreieinhalb Jahren hat es nun auch sie erwischt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/michaela.hadeb (Screenshots)