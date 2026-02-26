Schock für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans: Traumpaar verkündet Ehe-Aus

Bielefeld - Überraschendes Ehe-Aus bei einem Kult-Paar von " Hochzeit auf den ersten Blick ": Denn Michaela (37) und Oliver (45) haben sich getrennt!

Michaela (37) und Oliver (45) von "Hochzeit auf den ersten Blick" haben sich getrennt. © Bildmontage: Instagram/michaela.hadeb (Screenshot)

"Das Kapitel Ehe ist zu Ende", schreibt die Kuppelshow-Teilnehmerin zu einem neuen Instagram-Beitrag.

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten habe es Spekulationen gegeben. Sie habe auch nichts mehr veröffentlichen können, ohne dass ihr Postfach nicht mit der gleichen Frage voll gewesen sei, weshalb sie nun Stellung beziehen wolle.

"Deswegen teile ich es hier einmal mit euch, dass Oliver und ich kein Paar mehr sind und die Ehe gescheitert ist", gesteht die 37-Jährige.

Die Entscheidung sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden. Weitere Details wolle das Ex-Paar jedoch privat lassen.

"Oli und ich sind im Guten auseinandergegangen und ich denke, wir wünschen uns gegenseitig nur das Beste", macht die Justizvollzugsbeamtin klar.