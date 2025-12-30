"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle nach plötzlichem Ehe-Aus: "Habe mich kaum wiedererkannt"

Stuttgart/Konstanz - Diese Woche ist die 12. Staffel von " Hochzeit auf den ersten Blick " zu Ende gegangen. Nur zwei Paare haben sich auch nach der Show für die Ehe entschieden. Während sich die anderen Teilnehmer bei der Entscheidung einig waren, entpuppte sich das Finale vor allem für Michelle (24) und Marlon (30) als ein böses Erwachen.

Für Marlon (30) und Michelle (24) gibt es kein Happy End. © Bildmontage: Joyn/Markus Hertrich

Während sich die 24-Jährige zum Ende des Sozialexperiments zur Überraschung aller für die Ehe entschied, wählte Marlon dagegen die Scheidung.

Die finale Wahl traf der 30-Jährige, da es kaum körperliche Nähe und keine ausreichende Kommunikation in der Beziehung gegeben haben soll.

Michelle habe sich in den Wochen der Dreharbeiten nicht genug öffnen können und ihm gegenüber zu wenig Interesse gezeigt. Klärende Gespräche mit den Experten hätten keine Besserung gebracht.

Für die 24-Jährige kam Marlons Scheidungswunsch trotz der vielen Tiefen überraschend. Sie wollte auch nach der Sendung an der Ehe arbeiten.

Inzwischen könne sie den Entschluss ihres Noch-Mannes nachvollziehen, wie sie auf Instagram schreibt: "Ich habe gemerkt, dass ich mich im TV zeitweise kaum wiedererkannt habe, weil ich eigentlich ein offener, herzlicher Mensch bin und dort oft sehr verschlossen war."