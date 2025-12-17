Mit bedenklichen Zeilen: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star meldet sich plötzlich

Köln - " Hochzeit auf den ersten Blick "-Teilnehmerin Annika gewährt in der Regel nur sehr wenige Einblicke in ihr Privatleben. Für ein ernstes Thema wählt die TV-Bekanntheit jetzt aber doch den Gang an die Öffentlichkeit.

Annika und Manuel gaben sich 2020 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort. © Bildmontage: Instagram/annika.hadeb (Screenshots)

"Es ist ein Thema, bei dem viele schweigen. Derzeit bin ich auf der Suche nach Energie. Bei all dem Alltag habe ich einfach mich etwas verloren", gesteht die Brünette gegenüber ihrer Instagram-Community.

Zwischen ihren nachdenklichen Zeilen ist zu lesen, dass sich Annika derzeit wohl in einer schwierigen psychischen Phase befindet. Weiter schreibt sie: "Ich weiß, es geht vielen so, doch es auszusprechen oder den Schritt zu wagen und 'wieder sich' zu finden, fällt vielen schwer."

Obwohl ihr Gemütszustand derzeit nicht der beste zu sein scheint, blickt die ehemalige "HadeB"-Teilnehmerin positiv in die Zukunft. Sie befinde sich aktuell inmitten des Wiederfindungsprozesses und sei froh, ihre "Familie und Freunde zu haben".

Aus diesem Grund ist Annika auch felsenfest von einer positiven Wendung überzeugt: "Schritt für Schritt wird alles wieder gut", lässt sie ihre Follower wissen und unterstreicht damit ihren Optimismus.