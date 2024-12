"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar kann Glück kaum fassen: Ein Baby zu Weihnachten!

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bekanntheiten Jaqueline und Peter sind im November erstmals Eltern geworden. © Bildmontage: Instagram/jaqueline.hadeb (Screenshots)

Die Stationssekretärin eines Krankenhauses und der Polizist gaben sich vor zwei Jahren im Rahmen des TV-Experiments das Jawort, ohne sich zuvor kennengelernt zu haben. Schnell war klar: Hier hatten die Experten den richtigen Liebesriecher!

Erst vor wenigen Wochen wurde die ungewöhnliche Lovestory der beiden durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gekrönt. Pünktlich zum Fest der Liebe teilte die frisch gebackene Mama jetzt ein paar rührende Zeilen im Netz.

"Unser erstes Weihnachten zu dritt", schreibt Jaqueline stolz auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Schnappschuss, der die winzigen Füße des Neugeborenen zeigt. An den großen Zehen baumeln die Eheringe der verliebten Eltern.

In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern, sei in der heutigen Zeit das schönste aller Geschenke, fährt die Blondine fort und betont in diesem Kontext: "Unser größtes Geschenk halten wir bereits in unseren Armen."