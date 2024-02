Hugh Jackman und seine Hymne auf die Toleranz!

Dresden - Schwungvoll und magisch geht's in das Wochenende - insbesondere, was das TV-Programm betrifft! Bei welchem Film ich nicht stillsitzen kann und welche Buchreihe es zu einer gelungenen deutschen Fantasy-Trilogie geschafft hat, lest ihr in meinen TV-Tipps.

Seit dem Moment, als ich Greatest Showman (2017) in der TV-Zeitschrift entdeckt habe, schwirrt mir das Titellied dieses äußerst unterhaltsamen Musicalfilms durch den Kopf. Hugh Jackman in der Hauptrolle und Zac Efron als sein Co-Star sind zudem eine absolute Augenweide. Und mal ganz davon abgesehen, ist der Film eine unglaublich tolle Hymne auf die Toleranz und das respektvolle Miteinander!

"The Big Bang Theory", "How I Met Your Mother", "2 Broke Girls" - eine Zeitlang wurde der Markt von den vielen US-Sitcoms nahezu überschwemmt. Als 2013 auch noch Mom erschien, war es mir persönlich zu viel des Guten. Und auch heute noch bin ich von dieser Art der Serien völlig übersättigt und schau mir lieber was anderes an.

11.10 Uhr, ProSieben