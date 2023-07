Im Schatten ihrer Schwester: Das ist Solange Knowles!

Dresden - Es muss nicht immer der Spielfilm sein! So gibt es heute im TV ein bildgewaltige Doku und ein Porträt über die kleine Schwester einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Wenn Ihr mehr wissen wollt, solltet Ihr unbedingt in meine TV-Tipps reinlesen.

Undercover im Ozean - geht das? Absolut! Dafür kommen lebensechte Tierroboter zum Einsatz, die ihren realen Artgenossen so nah kommen, wie es für keine Menschenseele je möglich wäre. Und so ist die Dokumentation Spione im Tierreich voll gespickt mit eindrucksvollen Nahaufnahmen von Buckelwalen, Delfinen und anderen Meeresbewohnern.

Dass Nick Fury (Samuel L. Jackson) seine eigene Serie im Marvel-Universum bekommt, war längst überfällig. In Secret Invasion können sich Fans nicht nur auf die gewohnt bissigen Sprüche des einstigen SHIELD-Direktors freuen, sondern auch auf alte Bekannte und neue Stars: So sind unter anderem Emilia Clarke ("Game of Thrones") und Olivia Coleman ("The Crown") mit am Start. Ein absolutes Muss!

