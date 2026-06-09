Immer mehr illegale Wohnungs-Bordelle: "Ab dem Moment, in dem du dich verstrickst, kommst du nicht mehr raus"

Leipzig - Für die Sendung "exactly: Illegale Bordelle in Ostdeutschland" hat sich der MDR in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf die Suche nach illegalen Wohnungsbordellen begeben - und ist fündig geworden.

Cathrin Schauer-Kelpin von KARO e.V. setzt sich für Betroffene sexueller Gewalt und von Menschenhandel ein. © MDR

Was in der MDR-Recherche auffällt: In vielen Städten gibt es nur eine Handvoll angemeldeter Bordelle. Eine schnelle Google-Recherche zeigt aber, dass es vor Ort deutlich mehr Angebote gibt. Teilweise werden ganze Häuser mit mehreren Wohnungen angemietet, um möglichst viele Freier zu bedienen.

Cathrin Schauer-Kelpin vom Plauener Verein KARO setzt sich sei Jahren für den Schutz und die Rettung von Prostituierten ein. Auch sie hat einen rapiden Anstieg an Wohnungsbordellen bemerkt.

"Es ist in den letzten Jahren wirklich schwieriger geworden, Frauen rauszuholen", erklärt die Sozialarbeiterin. Das sei vor allem auch dadurch begründet, dass die Frauen illegal aus Lateinamerika, Osteuropa oder Asien einreisen und nach wenigen Tagen wieder an andere Orte gebracht werden. Dahinter steckt ein riesiges System mit vielen helfenden Händen.

Aktuell werden demnach vielen Frauen aus Asien Jobs in Deutschland in Aussicht gestellt - etwa im Nagelstudio oder einem Restaurant -, danach folgt die Schleusung über Litauen und Polen. In der Bundesrepublik angekommen, nehmen die Zuhälter ihnen ihre persönlichen Dokumente weg und stellen ihnen eine Rechnung über Zehntausende Euros aus. Der einzige Weg, diese Schulden wieder zu begleichen? Prostitution. Und so beginnt der verheerende Kreislauf für viele Frauen.

"Ab dem Moment, in dem du dich verstrickst, kommst du nicht mehr raus", erzählt eine ehemalige Prostituierte aus Osteuropa in dem Beitrag. "Du kannst nur rauskommen, wenn sie dich tatsächlich gehen lassen oder kein Interesse mehr an dir haben."