"In aller Freundschaft"-Star Rolf Becker mit 90 Jahren verstorben

Leipzig/Hamburg - Bestürzung in der Schauspielwelt! Der " In aller Freundschaft "-Star Rolf Becker (†90) ist tot.

Schauspieler Rolf Becker (†90) ist in Hamburg verstorben. © Elisa Schu/dpa

Er starb mit 90 Jahren im Kreise seiner Familie in einem Hamburger Hospiz, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

In der beliebten ARD-Arztserie um die Leipziger Sachsenklinik war Becker ab 2006 als gutmütiger Cafeteria-Wirt Otto und Vater des Mediziners Martin Stein zu sehen. Seine Teilnahme reichte bis ins hohe Alter.

Im Jahr 2022 stand er sogar erstmals mit seinem Sohn Ben (60) vor der Kamera, der ebenfalls erfolgreich in der Branche aktiv ist.

Geboren wurde Rolf Becker 1935 in Leipzig. Mit Kriegsbeginn musste er auf den Bauernhof seiner Großeltern - rund 60 Kilometer von Hamburg entfernt - umziehen. Dort beschäftigte er sich mit Literatur, kam über das Bremer Theater zum Schauspielern.