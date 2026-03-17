"In aller Freundschaft": Neue Staffel, neue Generation an Ärzten - oder doch nicht?
Leipzig - Seitdem die Tochter von Dr. Roland Heilmann (gespielt von Thomas Rühmann, 70) zurück in Leipzig ist, stellt sich die Frage, ob Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) bleiben oder zurück nach Wien gehen wird. In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" kommt Bewegung in die Sache.
Klinikleiter Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) hat ein Personalproblem. Ein Student für das praktische Jahr an der Sachsenklinik ist kurzfristig ausgefallen. "Wir möchten die Stelle gerne so schnell wie möglich besetzen", erzählt er und denkt dabei an Lisa Schroth.
"Ich habe doch schon eine Stelle in Wien", entgegnet Lisa nur. Ein weiteres Problem für sie ist ihr bekannter Vater. "Es wäre ja auch schön, aber die Sachsenklinik ist immer noch das Krankenhaus von meinem Vater."
Sie denkt, dass sie in Leipzig nie eine normale Studentin wäre. Dennoch nimmt sie das Angebot an, im Krankenhaus an einem der Übungsplätze ihr Können zu verfeinern.
Dabei lernt sie auch Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) kennen und ist von ihr begeistert. Doch das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. "Die Vetternwirtschaft in diesem Krankenhaus geht mir auf den Keks", sagt sie nur zu Lisa.
Die junge Frau lässt das jedoch nicht auf sich sitzen und legt sich mit der Chefärztin an. Verbaut sie sich damit alle Chancen an der Sachsenklinik?
Dr. Böhm erhebt schwere Vorwürfe gegen die Mutter einer Patientin
Dr. Böhm steht währenddessen vor einem medizinischen Rätsel. Die elfjährige Lotta Trapp (Maya Morgeneyer, 12) kommt nach einem Sturz in die Sachsenklinik. Ihre Mutter Wenke (Nadja Bobyleva, 42) sagt erst, dass ihre Tochter keine medizinischen Probleme habe.
Nach unerwarteten Komplikationen bei der OP räumt sie dann aber ein, dass ihre Tochter an Leukämie erkrankt ist.
Für die Ärzte macht das keinen Sinn. Die Blutergebnisse ergeben ein ganz anderes Bild und Lotta weiß auch nichts von ihrer Leukämie.
Dr. Böhm hat einen Verdacht: "Ich glaube, wir haben es mit einem anderen Monster zu tun, aber nicht bei Lotta." Sie tippt darauf, dass die Mutter das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hat und ihre Tochter krank macht.
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) widerspricht ihrer Ärztekollegin. Doch als eine Pflegerin dann bemerkt, wie Frau Trapp ihrer Tochter Tabletten gibt, verdichten sich die Theorien. Die Ärztinnen konfrontieren die Mutter, doch dann geht es Lotta plötzlich viel schlechter.
Die ganze Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Ein anderes Monster" seht Ihr am Dienstag um 21 Uhr in der ARD oder zum Streamen online in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Rudolf Wernicke