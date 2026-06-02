Chlamydien-Schock in der Sachsenklinik: Fällt der Kinderwunsch jetzt ins Wasser?
Leipzig - In der neuen Episode "In aller Freundschaft" entpuppen sich vermeintlich harmlose Bauchschmerzen als schwere Infektion mit dramatischen Folgen.
Seit Wochen schlägt sich Merle Hofmaier (gespielt von Amelie Plaas-Link, 36) mit starken Unterleibsschmerzen herum, konnte bisher aufgrund des akuten Ärztemangels in ihrer ländlichen Heimat aber noch keinen Doktor aufsuchen.
Nun hält sie es nicht mehr aus und wird in der Sachsenklinik bei Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) vorstellig.
Letztere schlägt nach Ansicht der Ultraschallbilder sofort Alarm: Die Patientin trägt eine lange unbehandelte Chlamydien-Infektion mit sich herum, gegen die schließlich in einer Notoperation angekämpft werden muss.
Da die Infektion erschreckend weit fortgeschritten ist, muss bei dem Eingriff ihr rechter Eierstock entfernt werden. Keine leichte Situation für Merle Hofmaier, die ja eigentlich einen Kinderwunsch hat.
In aller Freundschaft: Familie Heilmann steht plötzlich Kopf
Im Hause Heilmann stellt die Fußverletzung von Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) unterdessen alles auf den Kopf: Wer kümmert sich in dem Mehrgenerationenhaus denn nun um den Haushalt, das Kochen, die Reparaturen?
Der Einzige, der sich inmitten des Chaos und des Trubels wohlzufühlen scheint, ist Cosmo Schneider (Max Bär, 19). Der Teenager kennt diese Art von Aufregung durch das Zusammenleben mit seiner alleinerziehenden Mutter nicht und genießt sie dementsprechend.
Das führt wiederum bei seiner Mama Miriam Schneider (Christina Petersen, 36) zu einigen Sorgenfalten: Hätte sie ihrem Sohn nicht auch eine derartige Familie bieten sollen? Hat sie ihm damit ein glücklicheres Leben vorenthalten?
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Verschleppt" seht Ihr am Dienstag um 21 Uhr in der ARD oder schon vorab zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke