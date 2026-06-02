Chlamydien-Schock in der Sachsenklinik: Fällt der Kinderwunsch jetzt ins Wasser?

Leipzig - In der neuen Episode " In aller Freundschaft " entpuppen sich vermeintlich harmlose Bauchschmerzen als schwere Infektion mit dramatischen Folgen.

Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) nimmt sich der Patientin Merle Hofmaier (Amelie Plaas-Link, 36) an. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Seit Wochen schlägt sich Merle Hofmaier (gespielt von Amelie Plaas-Link, 36) mit starken Unterleibsschmerzen herum, konnte bisher aufgrund des akuten Ärztemangels in ihrer ländlichen Heimat aber noch keinen Doktor aufsuchen.

Nun hält sie es nicht mehr aus und wird in der Sachsenklinik bei Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) vorstellig.

Letztere schlägt nach Ansicht der Ultraschallbilder sofort Alarm: Die Patientin trägt eine lange unbehandelte Chlamydien-Infektion mit sich herum, gegen die schließlich in einer Notoperation angekämpft werden muss.

Da die Infektion erschreckend weit fortgeschritten ist, muss bei dem Eingriff ihr rechter Eierstock entfernt werden. Keine leichte Situation für Merle Hofmaier, die ja eigentlich einen Kinderwunsch hat.