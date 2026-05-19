19.05.2026 07:15 Tod von Dr. Maria Weber bei "In aller Freundschaft": Schafft Kai den Weg zurück in die Sachsenklinik?

Nach dem Tod von Dr. Maria Weber versucht Dr. Kai Hoffmann wieder zur Arbeit zu gehen, doch der Weg zurück in die Sachsenklinik fällt ihm schwer.

Von Tamina Porada

Leipzig - Seit dem Tod von Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) hat Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) sich erst einmal herausgenommen. In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" ist er aber bereit, in die Sachsenklinik zurückzukehren. Zumindest behauptet er das.

Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) will nach dem Tod seiner Frau wieder arbeiten. Ist er schon so weit? © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke An seinem ersten Tag zurück sitzt er lange in seinem Auto und schaut sich Marias Abschiedsvideo noch einmal an. Im OP fällt Dr. Heilmann (Thomas Rühmann, 71) seine Abwesenheit auf. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) sucht nach möglichen Gründen. "Vielleicht erinnert Dr. Hoffmann das hier alles zu sehr an Maria", mutmaßt er. Bis zum Nachmittag sitzt Dr. Hoffmann in seinem Wagen vor der Sachsenklinik in Leipzig. Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) macht sich Sorgen um seinen Freund und will ihn animieren, weiterzumachen. "Es fühlt sich falsch an", gesteht Kai plötzlich. In aller Freundschaft Affären, Verletzungen, Frust: Chaos bei "In aller Freundschaft" nach dem Großbrand Auch zu Hause plagen ihn die Erinnerungen an Maria. Er findet einen Stein, den sie ihm gegeben hat, und spielt die Szenen immer wieder in seinem Kopf ab. Am nächsten Morgen sitzt er wieder in seinem Auto vor der Klinik. Wird er dieses Mal aussteigen?

Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54, r.) will seinen Freund motivieren, weiterzumachen und aus dem Auto auszusteigen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Ein Kuss zwischen zwei Ordensschwestern verändert alles

Schwester Klara (Petra Zieser, 68, l.) ist besorgt über den Zustand von Schwester Johanna (Elisabeth Niederer, 66, r.). © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Währenddessen wird Ordensschwester Johanna (Elisabeth Niederer, 66) ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat sich beim Fahrradfahren mit den Heimkindern am Knöchel verletzt. Als plötzlich auch ihre Füße taub werden, haben die Ärzte einen schlimmen Verdacht. Die Schwester leidet am gefährlichen Guillain-Barré-Syndrom. Schwester Klara (Petra Zieser, 68) ist besorgt um ihre langjährige Freundin. Sie wird von ihren Emotionen überwältigt. "Ich könnte es nicht ertragen, wenn ich dich verlieren würde, du bist doch alles für mich", gesteht sie und drückt ihrer Ordensschwester einen Kuss auf. In aller Freundschaft Angreiferin oder Opfer? Ehemalige Krankenschwester kommt mit schweren Verletzungen in die Sachsenklinik Die reagiert irritiert: "Sag mal, hast du den Verstand verloren?", schreit Schwester Johanna. Auch Schwester Klara ist über ihr eigenes Verhalten schockiert. Sie beschließt, den Orden zu verlassen. Doch als es Johanna dann immer schlechter geht, braucht sie die Hilfe und den Beistand ihrer engen Freundin.