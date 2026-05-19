Tod von Dr. Maria Weber bei "In aller Freundschaft": Schafft Kai den Weg zurück in die Sachsenklinik?
Leipzig - Seit dem Tod von Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) hat Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) sich erst einmal herausgenommen. In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" ist er aber bereit, in die Sachsenklinik zurückzukehren. Zumindest behauptet er das.
An seinem ersten Tag zurück sitzt er lange in seinem Auto und schaut sich Marias Abschiedsvideo noch einmal an.
Im OP fällt Dr. Heilmann (Thomas Rühmann, 71) seine Abwesenheit auf. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) sucht nach möglichen Gründen. "Vielleicht erinnert Dr. Hoffmann das hier alles zu sehr an Maria", mutmaßt er.
Bis zum Nachmittag sitzt Dr. Hoffmann in seinem Wagen vor der Sachsenklinik in Leipzig. Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 54) macht sich Sorgen um seinen Freund und will ihn animieren, weiterzumachen. "Es fühlt sich falsch an", gesteht Kai plötzlich.
Auch zu Hause plagen ihn die Erinnerungen an Maria. Er findet einen Stein, den sie ihm gegeben hat, und spielt die Szenen immer wieder in seinem Kopf ab.
Am nächsten Morgen sitzt er wieder in seinem Auto vor der Klinik. Wird er dieses Mal aussteigen?
Ein Kuss zwischen zwei Ordensschwestern verändert alles
Währenddessen wird Ordensschwester Johanna (Elisabeth Niederer, 66) ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat sich beim Fahrradfahren mit den Heimkindern am Knöchel verletzt. Als plötzlich auch ihre Füße taub werden, haben die Ärzte einen schlimmen Verdacht.
Die Schwester leidet am gefährlichen Guillain-Barré-Syndrom. Schwester Klara (Petra Zieser, 68) ist besorgt um ihre langjährige Freundin. Sie wird von ihren Emotionen überwältigt.
"Ich könnte es nicht ertragen, wenn ich dich verlieren würde, du bist doch alles für mich", gesteht sie und drückt ihrer Ordensschwester einen Kuss auf.
Die reagiert irritiert: "Sag mal, hast du den Verstand verloren?", schreit Schwester Johanna. Auch Schwester Klara ist über ihr eigenes Verhalten schockiert. Sie beschließt, den Orden zu verlassen.
Doch als es Johanna dann immer schlechter geht, braucht sie die Hilfe und den Beistand ihrer engen Freundin.
Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Was wir nicht sagen" seht Ihr am Dienstag um 21 Uhr in der ARD oder schon vorab zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke