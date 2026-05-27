Doppelfolge von "In aller Freundschaft": Neuer Arzt wirbelt die Sachsenklinik auf

Leipzig - Fans von " In aller Freundschaft " können sich am heutigen Dienstag auf eine Doppelfolge freuen und die hat es in sich, denn während ein Arzt vor einem moralischen Konflikt steht, wirbelt ein ganz neuer Charakter den Leipziger Klinikalltag auf und verdreht einer angehenden Ärztin den Kopf.

Der Forstarbeiter Jens Kling (gespielt von Michael A. Grimm, 55) kämpft ums Überleben, nachdem ein Baum seinen Arm eingeklemmt hat. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Dr. Kai Hoffmann (gespielt von Julian Weigend, 54) schafft es nach dem Tod seiner Frau immer noch nicht, die Sachsenklinik zu betreten. Er beschließt, sich eine Auszeit zu nehmen und zusammen mit seinem Sohn Emil und seinem Hund Mogli in die Natur zu fahren.

Dabei bemerkt er zufällig den Forstarbeiter Jens Kling (Michael A. Grimm, 55), der nach einem Unfall ums Überleben kämpft. Sein Arm wurde von einem Baum eingeklemmt, und er benötigt dringend medizinische Hilfe.

Dr. Hoffmann stellt relativ schnell fest, dass der Arm amputiert werden muss, um Jens Kling zu retten, doch der weigert sich vehement. Kai steht vor einem moralischen Dilemma.

Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) überlegt währenddessen, aus dem Haus ihres Vaters auszuziehen. Bei einem WG-Casting trifft sie zufällig Benno Nowak (Frédéric Brossier, 34), der sich als neuer Herzchirurg an der Sachsenklinik beworben hat. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und am Ende des Abends küsst sie ihn.

Doch Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) ist skeptisch, denn Benno Nowak hat an seiner alten Klinik seine Kollegen verpfiffen.