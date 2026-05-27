Doppelfolge von "In aller Freundschaft": Neuer Arzt wirbelt die Sachsenklinik auf
Leipzig - Fans von "In aller Freundschaft" können sich am heutigen Dienstag auf eine Doppelfolge freuen und die hat es in sich, denn während ein Arzt vor einem moralischen Konflikt steht, wirbelt ein ganz neuer Charakter den Leipziger Klinikalltag auf und verdreht einer angehenden Ärztin den Kopf.
Dr. Kai Hoffmann (gespielt von Julian Weigend, 54) schafft es nach dem Tod seiner Frau immer noch nicht, die Sachsenklinik zu betreten. Er beschließt, sich eine Auszeit zu nehmen und zusammen mit seinem Sohn Emil und seinem Hund Mogli in die Natur zu fahren.
Dabei bemerkt er zufällig den Forstarbeiter Jens Kling (Michael A. Grimm, 55), der nach einem Unfall ums Überleben kämpft. Sein Arm wurde von einem Baum eingeklemmt, und er benötigt dringend medizinische Hilfe.
Dr. Hoffmann stellt relativ schnell fest, dass der Arm amputiert werden muss, um Jens Kling zu retten, doch der weigert sich vehement. Kai steht vor einem moralischen Dilemma.
Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) überlegt währenddessen, aus dem Haus ihres Vaters auszuziehen. Bei einem WG-Casting trifft sie zufällig Benno Nowak (Frédéric Brossier, 34), der sich als neuer Herzchirurg an der Sachsenklinik beworben hat. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und am Ende des Abends küsst sie ihn.
Doch Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) ist skeptisch, denn Benno Nowak hat an seiner alten Klinik seine Kollegen verpfiffen.
Dr. Kathrin Globisch wird bei einem Unfall verletzt
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) leidet an Schlafstörungen. Dass Zuhause die ganze Hausarbeit an ihr kleben bleibt, belastet sie zusätzlich. Bei einer OP nickt sie kurz ein und macht sich schwere Vorwürfe.
Auf dem Weg ins Krankenhaus kollidiert sie dann mit ihrem neuen Kollegen Dr. Nowak und bricht sich dabei den Mittelfuß.
Dass Benno Nowak nun an der Sachsenklinik arbeitet, sorgt bei Lisa Schroth für Gefühlschaos. Sie ist sich unsicher, wie sie sich nach dem Kuss verhalten soll, denkt aber, dass da mehr zwischen den beiden gehen könnte. "Wir könnten doch mal einen Kaffee trinken gehen", schlägt sie vor.
Kris Haas (Jascha Rust, 35) trifft das, denn eigentlich hatte sich zwischen ihm und Lisa in den vergangenen Wochen etwas angebahnt. Aber ist Dr. Nowak überhaupt ein ernst zu nehmender Konkurrent, der offen für eine romantische Verbindung ist?
Die neuen Folgen "In aller Freundschaft" mit den Titeln "Bruch" und "Einstiegstänze" könnt ihr am Dienstag ab 20.15 Uhr im Ersten sehen. Alle Folgen gibt es auch jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke