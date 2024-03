28.03.2024 20:00 43.479 "In aller Freundschaft" fliegt lange aus dem Programm: Das ist der Grund

Schock für alle Fans von "In aller Freundschaft": Die Sachsenklinik steht für drei Wochen still. Doch für Ersatz ist am Dienstagabend glücklicherweise gesorgt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Schock für alle Fans von "In aller Freundschaft": Die Sachsenklinik steht für mehrere Wochen still. Doch für Ersatz ist an den kommenden Dienstagen glücklicherweise gesorgt. Fans von Dr. Kathrin Globisch (gespielt von Andrea Kathrin Loewig, 57) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) müssen jetzt eine ganze Weile auf ihre Lieblingsserie verzichten. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Ganze drei Wochen müssen die Zuschauer auf ihre geliebte, in Leipzig spielende Arztserie verzichten, die normalerweise um 21 Uhr über die Bildschirme flimmern würde. Stattdessen werden am heutigen Dienstagabend die ersten zwei Folgen der sechsteiligen Serie "Kafka" ausgestrahlt - los geht's schon um 20.15 Uhr. In der Woche nach Ostern (2. April) steht dann Fußball statt Sachsenklinik auf dem Programm: Das Erste überträgt die erste DFB-Pokal-Begegnung zwischen dem Überraschungs-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern live ab 20.15 Uhr. In aller Freundschaft "In aller Freundschaft": Wird das eine richtig harte Folge für Hunde-Freunde? Am 9. April schließlich startet die vierte Staffel der Erfolgsserie "Charité". Die ersten zwei von sechs Folgen laufen an diesem Abend ab 20.15 Uhr. Wenn Ihr die drei Wochen überstanden habt, könnt Ihr Euch auf die 1048. Episode von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Ich schaffe das schon!" freuen. Wie gewohnt läuft sie um 21 Uhr.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss