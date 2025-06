In aller Freundschaft: Schock-Diagnose für Sarah Marquardt! Können die Ärzte ihr Helfen?

Leipzig - Spannende Minuten erwarten uns diese Woche wieder bei " In aller Freundschaft "! Im Mittelpunkt diesmal: Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57).

Nach einem Schwächeanfall erhält Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) eine Diagnose, die eine lebensnotwendige OP erfordert. Können die Ärzte sie noch dazu stimmen, dem Eingriff einzuwilligen? © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Die Verwaltungschefin der Sachsenklinik hat in den vergangenen Wochen schwere Zeiten durchgemacht. Die Cyberattacke hat das Krankenhaus in finanzielle Schieflage gebracht. Sarah versuchte mit allen Kräften, den Kahn wieder auf Kurs zu bringen, doch die Bemühungen fordern inzwischen ihren Tribut.

Am Rande völliger Erschöpfung versucht Sarah, Gesundheitsdezernentin Antona Meiler (Muriel Baumeister, 53) von der positiven Entwicklung der Sachsenklinik zu überzeugen. Während sie am PC arbeitet, fallen ihr die Augen zu, und sie hat einen Albtraum, in dem sie bei einer OP verblutet. Die Verwaltungschefin misst dem Traum zunächst keine Bedeutung zu. Das ändert sich jedoch, als sie auch noch einen Schwächeanfall erleidet und sich auf Anraten von Dr. Kaminski (Udo Schenk, 72) untersuchen lässt.

Die Diagnose der Untersuchung? Geheim! Fest steht jedoch, dass Sarah eine lebensnotwendige Operation erhalten muss. Doch statt dem Eingriff einzuwilligen, schiebt sie diesen vor sich her.

Stellt sich der Traum letztlich als düstere Vorsehung heraus? Und können die Ärzte Sarah noch zu der OP umstimmen?