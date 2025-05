"In aller Freundschaft": Kais Bruder plötzlich in der Klinik! Finden sie wieder zusammen?

Leipzig - In der neuen IaF-Folge werden vor allem die "starken Männer" der Sachsenklinik gefordert: Dr. Philipp Brentano bekommt es mit einer Patientin zu tun, die die Schulmedizin kritisch sieht und eine Behandlung ablehnt. Dr. Kai Hoffmann steht derweil seinem Bruder Mirko gegenüber, den er seit über 30 Jahren nicht gesehen hat.

Dr. Kai Hoffmann steht in der Sachsenklinik plötzlich seinem Bruder Mirko gegenüber. Die beiden haben sich seit über 30 Jahren nicht gesehen, nachdem Kai ihn und seine Mutter verlassen hatte. © MDR/Rudolf Wernicke

35 Jahre ist es inzwischen her, seit Kai (Julian Weigend, 53) seinen Bruder und seine Mutter verlassen hat. Seitdem hatten die beiden kaum Kontakt. Erst bei der Beerdigung ihrer Mutter, für die Kai in der vergangenen Episode verschwunden ist, um an ihr teilzunehmen, hatten sich die beiden wiedergesehen.

Mirko (Axel Schreiber. 45) will sich damit jedoch nicht zufriedengeben und macht sich auf, seinen Bruder zu besuchen. Als er unangemeldet in der Sachsenklinik steht, ist die Überraschung groß.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommen sich die beiden Brüder jedoch wieder näher.

Der Besuch hat dabei auch einen ernsten Hintergrund, denn: Mirko hat einen Abschiedsbrief seiner Mutter dabei, den er seinem großen Bruder überbringen will. Er war erst sieben Jahre alt, als Kai seine Familie verließ.

Von dem Drama, das ihn und seine Mutter verbindet, ahnt der kleine Bruder nichts.