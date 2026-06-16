Droht das nächste IaF-Aus? Nach Drama um Dr. Maria Weber nun Dr. Kaminski unter Druck
Leipzig - Neuer Ärger in der Sachsenklinik! Im Fokus diesmal: Dr. Rolf Kaminski. Weil gleich mehrere seiner Patienten nach seinen OPs über Beschwerden geklagt haben, steht der Urologe plötzlich im Fokus interner Untersuchungen. Kann er seinen guten Ruf noch retten oder bahnt sich hier das nächste Aus bei "In aller Freundschaft" an?
Die schlechten Neuigkeiten überbringt Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) zu Beginn der neuen Folge "Luft und Liebe". Demnach sollen Patientin, die von seiner Abteilung behandelt wurden, nach den Eingriffen Fieber, schwere Infektionen und Verwirrtheit aufgezeigt haben.
Bereits mehrere Vorfälle hatte es demnach gegeben. Hinweise des Gesundheitsdezernats ignorierte Dr. Kaminski (Udo Schenk, 73) bislang.
"Diese Vorkommnisse haben nichts mit meiner Arbeit zu tun", so der Urologe. Inzwischen hat das Problem jedoch eine Dimension erreicht, die Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (Muriel Baumeister, 54) auf den Plan ruft.
Der Fall erinnert an das Drama um Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 48), die im vergangenen Jahr ebenfalls mit Problemen bei ihren ehemaligen Patienten kämpfen musste und dabei ebenfalls ihre Position als Ärztin gefährdet sah.
Die Frage, die sich nun jedoch stellt: Kann Dr. Kaminski die Sache wie Dr. Weber letztlich noch aufklären oder werden ihm die Vorfälle doch zum Verhängnis?
Wie geht es weiter bei Benno und Lisa?
Im zweiten Handlungsstrang der aktuellen Folge geht das Gefühlschaos zwischen dem neuen Sachsenklinik-Traumpaar weiter, denn als Gastronom Theo Dahms (Till Butterbach, 47) wegen Verdachts auf einen Herzinfarkt eingeliefert wird, kümmert sich nicht nur Klinik-Neuzugang Benno Nowak (Frédéric Brossier, 34) um ihn, auch die angehende Ärztin Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) ist zur Stelle.
Bereits ein Kuss zwischen den beiden hatte für mächtig Verwirrung gesorgt, immerhin waren sich zuvor noch Lisa und Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 35) nähergekommen - mal davon abgesehen, dass sich Benno ebenfalls in einer Beziehung befindet und nach Klarheit in dieser sucht.
Während die beiden nach der Ursache für Dahms Beschwerden suchen, kommen sie sich jedoch weiter näher. Wo das wohl hinführt?
"Luft und Liebe", die neue Folge von "In aller Freundschaft", läuft am heutigen Dienstag, ab 21 Uhr, im Ersten und ist bereits vorab in der ARD-Mediathek verfügbar.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss