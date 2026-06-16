Droht das nächste IaF-Aus? Nach Drama um Dr. Maria Weber nun Dr. Kaminski unter Druck

Leipzig - Neuer Ärger in der Sachsenklinik! Im Fokus diesmal: Dr. Rolf Kaminski. Weil gleich mehrere seiner Patienten nach seinen OPs über Beschwerden geklagt haben, steht der Urologe plötzlich im Fokus interner Untersuchungen. Kann er seinen guten Ruf noch retten oder bahnt sich hier das nächste Aus bei " In aller Freundschaft " an?

Wegen Vorfällen bei seinen ehemaligen Patienten gerät Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 73) in der neuen IaF-Folge plötzlich unter Druck. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Die schlechten Neuigkeiten überbringt Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) zu Beginn der neuen Folge "Luft und Liebe". Demnach sollen Patientin, die von seiner Abteilung behandelt wurden, nach den Eingriffen Fieber, schwere Infektionen und Verwirrtheit aufgezeigt haben.

Bereits mehrere Vorfälle hatte es demnach gegeben. Hinweise des Gesundheitsdezernats ignorierte Dr. Kaminski (Udo Schenk, 73) bislang.

"Diese Vorkommnisse haben nichts mit meiner Arbeit zu tun", so der Urologe. Inzwischen hat das Problem jedoch eine Dimension erreicht, die Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler (Muriel Baumeister, 54) auf den Plan ruft.

Der Fall erinnert an das Drama um Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 48), die im vergangenen Jahr ebenfalls mit Problemen bei ihren ehemaligen Patienten kämpfen musste und dabei ebenfalls ihre Position als Ärztin gefährdet sah.

Die Frage, die sich nun jedoch stellt: Kann Dr. Kaminski die Sache wie Dr. Weber letztlich noch aufklären oder werden ihm die Vorfälle doch zum Verhängnis?