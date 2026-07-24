24.07.2026 07:00 "Es wird romantisch und dramatisch": Neuer "In aller Freundschaft"-Star gibt Einblicke in die neue Staffel

Frédéric Brossier hat gegenüber TAG24 verraten, worauf man sich in der neuen Staffel von "In aller Freundschaft" freuen kann.

Von Tamina Porada

Leipzig - Frédéric Brossier (34) ist der Neue bei "In aller Freundschaft" und hat die Rolle des Herzchirurgen Benno Nowak übernommen. TAG24 hat mit ihm im Rahmen der "In aller Freundschaft"-Nacht bei den Filmnächten Leipzig über seine neue Figur und die Dreharbeiten gesprochen.

Neben seiner Rolle in "Der Bergdoktor" war Frédéric Brossier (34) 2025 auch im "Traumschiff" zu sehen. © Lutz Brose In der Folge 1140 mit dem Titel "Bruch" trifft Benno Nowak bei einem WG-Casting zufällig auf Lisa Schroth (gespielt von Louise Sophie Arnold, 25). Lisa küsst ihn spontan und wird dann überrascht, als er sich als neuer Herzchirurg an der Sachsenklinik vorstellt. Drama ist da natürlich vorprogrammiert und das soll in den kommenden Folgen auch genauso weitergehen. "Es wird romantisch, es wird dramatisch. Meine Figur ist noch verheiratet und natürlich stehen da Eheprobleme ins Haus und darauf können wir uns freuen", verriet Brossier gegenüber TAG24. Weniger dramatisch ging es laut dem 34-Jährigen am Set zu. "Das ganze Team hat mich so liebevoll aufgenommen", schwärmte er. In aller Freundschaft "In aller Freundschaft": Hätte man Dr. Maria Weber doch vor dem Tod retten können? Und er fuhr fort: "Es macht wahnsinnig Spaß, auch die ganzen OPs zu drehen. Wir haben eine unglaublich gute medizinische Fachberatung und es ist ein wahnsinnig liebevolles Team. Der Titel macht dem alle Ehre".

Bleibt Brossier auch noch bei "Der Bergdoktor"?