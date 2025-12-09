Kurz vor dem Jahresende: ARD beschenkt uns mit Doppelladung "In aller Freundschaft"

Leipzig - Ja, ist denn heut' schon Weihnachten!? Bei " In aller Freundschaft " offenbar schon, denn nur noch zweimal flimmern in diesem Jahr neue Folgen aus der Sachsenklinik über den Fernseher! Zum Jahresende beschenkt uns das Erste dafür noch mit gleich zwei Doppelfolgen. Bereits die erste deutet so einige Veränderungen voraus!

Doppelladung "In aller Freundschaft" am heutigen Dienstag! Dabei wird Dr. Ilay Demir rechts von seiner Mutter plötzlich genötigt, das Unternehmen der Familie zu übernehmen. © MDR/Saxsonia Media/Sebastian Kiss

So bekommt es Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) in "Ring frei" mit seiner Mutter Hatice (Meral Perin, 60) zu tun, die ihn um finanzielle Unterstützung für das Familiengeschäft bittet. Der Viszeralchirurg befindet sich an einem Scheidepunkt seiner Karriere, überlegt bereits, wieder Allgemeinchirurg zu werden. Seiner Mutter kann er in dieser Situation jedoch nicht helfen.

Als er dies seiner Mama offenbart, nötigt diese ihn, die Geschäftsführung der Firma zu übernehmen - und Ilay gerät plötzlich ins Wanken.

In der zweiten Folge "Stunde der Mütter" geht die Diskussion um die Nachfolge schließlich so weit, dass Hatice Demir zusammenbricht und in die Sachsenklinik gebracht werden muss. Als Zeuge des Vorfalls ist Kris Haas (Jascha Rust, 35) überzeugt, dass sie den Zusammenbruch inszeniert hat, um den moralischen Druck auf ihren Sohn zu erhöhen. Spielt Ilays Mutter ein falsches Spiel?

Währenddessen erhält Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) die Info, dass das Haus, in dem er seit Jahren mit seinem Vater lebt, verkauft werden soll. Gleichzeitig muss er feststellen, dass seine Beziehung zu der wesentlich jüngeren Nina Minou enger wird, als ihm lieb ist.

Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) und Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) finden schnell eine passende Lösung für das Haus. Dass ihr Freund so zerrissen ob der Beziehung ist, lässt sie jedoch ratlos zurück.