Ex-Dschungelkönigin kehrt zu "In aller Freundschaft" zurück

Leipzig - Maren Gilzer (66) spielte von 1998 bis 2014 die Rolle der Krankenschwester Yvonne Habermann in der Kult-Serie " In aller Freundschaft ". Ende April kehrt ihre Rolle in die Sachsenklinik zurück.

Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58, l.)) findet Yvonne Habermann (Maren Gilzer, 66, r.) ziemlich verwirrt auf. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

In der Vorschau für die 1135. Folge mit dem Titel "Flammen der Hoffnung" verriet die ARD, dass Yvonne Habermann mit Herzbeschwerden in die Klinik kommt.

Dass sie weitere gesundheitliche Probleme hat, versteckt die ehemalige Krankenschwester geschickt vor ihren ehemaligen Kollegen, darunter Arzu Ritter (Arzu Bazman, 48), Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59).

Dann wird es hochdramatisch und in der Sachsenklinik bricht plötzlich ein Feuer aus.

Am 21. April soll die Folge um 21 Uhr in der ARD zu sehen sein. In der ARD Mediathek wird sie schon eine Woche vorher abrufbar sein.

Maren Gilzer begann ihre Karriere als Buchstabenfee beim Sat1-"Glücksrad". 1998 spielte sie in der ersten Folge von "In aller Freundschaft" mit und erreichte mit ihrer Rolle Kult-Status.