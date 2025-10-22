Weniger "IaF"-Drehtage für Bettermann: Verabschiedet sich Dr. Stein bald von der Sachsenklinik?

Leipzig - Seit fast 20 Jahren kümmert sich Dr. Martin Stein um die Patienten in der fiktiven Sachsenklinik. Doch seit vorigem Jahr steht Bernhard Bettermann (60) als TV-Arzt deutlich weniger für " In aller Freundschaft " (IaF) vor der Kamera. Kündigt sich damit langsam sein Abschied an?

Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59), Dr. Martin Stein und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, r.) sind ein eingespieltes Team. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

"Ich werde der Familie nicht untreu. Ich werde immer wieder auftauchen. Solange es die Sachsenklinik gibt, wird es auch den Dr. Stein geben", erklärte der Schauspieler gegenüber "Bunte" und gibt damit Entwarnung an alle IaF-Fans.

Doch warum haben sich dann seine Drehtage von 72 auf 30 im Jahr reduziert? "Ich möchte einfach den Raum haben, noch ein paar andere Sachen erleben zu dürfen. Dieses Jahr spiele ich zum Beispiel fünfmal Theater. Ich komme vom Theater und möchte dort wieder ein Stück weit hin."

So spielte er im Sommer bei den Schlossfestspielen Zwingenberg in "Titanic - Das Musical" mit.

Sicherlich möchte Bettermann auch mehr Zeit in seiner idyllischen Wahlheimat Meilen am Zürichsee verbringen.