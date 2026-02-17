Zwangspause bei "In aller Freundschaft": Serie wird aus dem Programm geschmissen
Leipzig - Fans von "In aller Freundschaft" müssen am Dienstagabend auf eine neue Folge verzichten.
Statt der Dramen in der Sachsenklinik stehen im Ersten nämlich diesmal die Olympischen Winterspiele im Fokus.
Ab 20.15 Uhr läuft erst das Finale der Männer im Freestyle Big Air, danach folgt das Curling-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz, gefolgt vom vierten Lauf im Männer-Zweierbob.
Schließlich wird noch das Kurzprogramm im Eiskunstlauf der Frauen gesendet, bevor um 23 Uhr die Tagesthemen an der Reihe sind.
Aber allzu lange müssen sich die "IaF"-Zuschauer glücklicherweise nicht gedulden: Bereits am kommenden Dienstag, um 21 Uhr, geht's regulär mit Episode 1127 "Kampf oder Flucht?" weiter.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschke